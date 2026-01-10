Snijeg napravio haos: Mještani izvlačili ljude iz auta

10.01.2026
20:35
Komentari:0
Lica zavijana u automobilu na području opštine Šavnik, na sjeveru Crne Gore, uspjeli su da izvuku mještani tog područja i da ih smjeste na sigurno, saopšteno je iz opštinske Službe zaštite i spasavanja.
Automobil je bio zavijan na regionalnom putu Krnja Jela - Semolj - Dragovića Polje.
Neposredno po prijemu informacije Uprave policije, ka ovoj lokaciji uputili su se i šavnički vatrogasci, ali su mještani u međuvremenu uspjeli da izbave putnike automobila, tako da je akcija obustavljena.
