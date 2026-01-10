Logo
Tragedija u Dvoru: Starac se ugušio nakon požara

Indeks

10.01.2026

12:44

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U mjestu Rujevac na području Dvora se u noći s četvrtka na petak dogodila tragedija u kojoj je smrtno stradao 86-godišnji muškarac. Prema prvim informacijama, do nesrećnog slučaja došlo je zbog požara koji je izazvala električna grijalica, objavila je sisačko-moslavačka policija.

Grijalica uzrok tragedije

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj u saradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja. Uviđajem je utvrđeno da se zapalila električna grijalica, što je izazvalo stvaranje intenzivnog dima od kojeg je, najvjerojatnije, i došlo do gušenja 86-godišnjaka.

Tijelo preminulog muškarca prevezeno je u sisačku Opštu bolnicu gd‌je će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

