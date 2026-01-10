Logo
Povodom Dana Republike Srpske položeni vijenci na spomenik srpskim braniocima Brčkog

ATV

10.01.2026

12:22

Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког
Povodom Dana Republike Srpske - 9. januara, u Brčkom su na spomenik braniocima položeni vijenci i cvijeće.

Vijence je u ime Vlade Republike Srpske položio predsjednik Vlade Savo Minić. Vijence su položili i lider SNSD-a Milorad Dodik, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, pripadnici boračkih udruženja, porodice poginulih boraca, kao i drugi.

Nakon polaganja vijenaca slijedi svečana akademija.

Obilježavanje Dana Republike Srpske u Brčkom

