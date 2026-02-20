Dodik otkrio kolika bi mogla da bude prosječna plata do kraja godine

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da u Republici Srpskoj naglasak treba da bude na investicijama i rastu plata, ističući da bi prosječna plata mogla dostići 2.500 KM do kraja godine, uz nastavak mjera podrške.

Govoreći o ekonomiji, Dodik je naglasio da je Republika Srpska stabilna i da je u ovom trenutku u Srpskoj više od tri milijarde KM ugovorenih investicija, navodeći projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zdravstva.

Penzije i plate redovno se isplaćuju

On je rekao da se penzije i plate u Republici Srpskoj redovno isplaćuju, te da je minimalna plata policiji, koja iznosi 1.200 KM, veća nego u Srbiji i FBiH.

Dodik je naveo da se penzije redovno isplaćuju sa nivelacijama na početku godine, kao što je bio slučaj ove godine, te da će se pokušati još nešto uraditi, bar jednokratno, po tom pitanju.

Nekretnine

Govoreći o rastu cijena nekretnina i visini sindikalne potrošačke korpe, Dodik je istakao je da 85 odsto stanovništva posjeduje nekretnine, ali i da je potrebno više ulagati u realni sektor.

"Ovdje nema nijedan metar kvadratni da nije kupljen. Imamo 402.000 domaćinstava u Republici Srpskoj. Primjetno je da je značajno otišla cijena imovine. U Srpskoj 85 odsto stanovništva su vlasnici kuća i stanova", izjavio je Dodik za portal "Banjaluka.net".

On je rekao da u Americi stanove i kuće ima 13 odsto stanovništva.

"Umjesto da naš dohodak usmjerimo u realnu proizvodnju i dignemo standard, mi to guramo u nekretnine", naveo je Dodik.

Govoreći o ranije najavljenom Fondu dječje štednje, Dodik je rekao da je to ozbiljna reforma koja zahtijeva detaljnu pravnu i finansijsku razradu.

Značaj fonda "Duša djece"

Lider SNSD-a posebno je istakao značaj fonda "Duša djece" i Roditeljske kuće u Banjaluci kao primjera konkretne pomoći porodicama djece na liječenju.

Dodik je rekao da, uprkos godinama, nema namjeru da se povuče iz politike, ističući da će tu biti u nekom obliku dok god narod to bude htio.

"Kao većinski izabrani nekoliko desetina puta od naroda imam dužnost da to vraćam narodu. Imam dužnost da bdim nad sudbinom tog naroda", istakao je Dodik.

On je rekao da tačno zna pokvarene namjere političkog Sarajeva, koje je instaliralo sudove i sada su još malo mirni.

"Misle da su oko mene pretjerali, pa će kad se malo smiri naći nekog sljedećeg i tako degradirati Republiku Srpsku", rekao je Dodik i dodao da mu je cilj da iza sebe ostavi tim mlađih ljudi koji će nastaviti da vode Republiku Srpsku.