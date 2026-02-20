Počinje gradnja važnog puta u Republici Srpskoj

Odbor direktora Svjetske banke potvrdio je kreditni aranžman u vrijednosti od 81,7 miliona evra za modernizaciju magistralnog puta Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje), saopšteno je na današnjem sastanku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i šefa Kancelarije Svjetske banke za BiH Kristofera Šeldona.

Premijer Minić izrazio je zahvalnost Svjetskoj banci za podršku u realizaciju ovog, izuzetno značajnog projekta koji će riješiti jedan od najvećih infrastrukturnih izazova u ovom dijelu Republike Srpske i znatno poboljšati putnu vezu sa Crnom Gorom.

Istovremeno, najavljeno je da će nadležna tijela Svjetske banke uskoro potvrditi i 30,7 miliona evra vrijedan projekat iz oblasti poljoprivrede, odnosno navodnjavanja, u okviru ranije usaglašenog projekta unapređenja otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.

Srbija Nestala dva ribolovca: U toku potraga

Takođe, izražena je spremnost Svjetske banke da podrži rekonstrukciju psihijatrijskih klinika u Republici Srpskoj, dok je, u oblasti energetike, potvrđena njihova zainteresovanost da finansiraju projekat instalacije solarnih panela na krovovima 50.000 domaćinstava u Republici Srpskoj, o čemu će uslijediti pregovori sa Elektroprivredom u aprilu ove godine.

Pored toga, krajem ovog mjeseca počinju pregovori o zahtjevu Republike Srpske za finansiranje projekta masovne procjene nepokretnosti, poboljšanje e – upravljanja i razvoj infrastrukture geoprostornih podataka, u vrijednosti od 35,1 miliona evra.