Logo
Large banner

Počinje gradnja važnog puta u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

20.02.2026

12:25

Komentari:

0
Почиње градња важног пута у Републици Српској
Foto: Ustupljena fotografija

Odbor direktora Svjetske banke potvrdio je kreditni aranžman u vrijednosti od 81,7 miliona evra za modernizaciju magistralnog puta Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje), saopšteno je na današnjem sastanku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i šefa Kancelarije Svjetske banke za BiH Kristofera Šeldona.

Premijer Minić izrazio je zahvalnost Svjetskoj banci za podršku u realizaciju ovog, izuzetno značajnog projekta koji će riješiti jedan od najvećih infrastrukturnih izazova u ovom dijelu Republike Srpske i znatno poboljšati putnu vezu sa Crnom Gorom.

Istovremeno, najavljeno je da će nadležna tijela Svjetske banke uskoro potvrditi i 30,7 miliona evra vrijedan projekat iz oblasti poljoprivrede, odnosno navodnjavanja, u okviru ranije usaglašenog projekta unapređenja otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.

ribolov

Srbija

Nestala dva ribolovca: U toku potraga

Takođe, izražena je spremnost Svjetske banke da podrži rekonstrukciju psihijatrijskih klinika u Republici Srpskoj, dok je, u oblasti energetike, potvrđena njihova zainteresovanost da finansiraju projekat instalacije solarnih panela na krovovima 50.000 domaćinstava u Republici Srpskoj, o čemu će uslijediti pregovori sa Elektroprivredom u aprilu ove godine.

Pored toga, krajem ovog mjeseca počinju pregovori o zahtjevu Republike Srpske za finansiranje projekta masovne procjene nepokretnosti, poboljšanje e – upravljanja i razvoj infrastrukture geoprostornih podataka, u vrijednosti od 35,1 miliona evra.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

kredit

modernizacija puta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Crna čokolada

Ekonomija

Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

3 h

0
Компанија престаје да лети: Високи порези гасе милионе сједишта

Ekonomija

Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

3 h

0
Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Svijet

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

3 h

0

Više iz rubrike

Возачи позвани на опрез: Од понедјељка активности на ауто-путу Бањалука-Градишка

Republika Srpska

Vozači pozvani na oprez: Od ponedjeljka aktivnosti na auto-putu Banjaluka-Gradiška

3 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Zajednički doći do prijedloga rezolucije

4 h

14
Влада Српске усмјерила милионе за развој пољопривреде и села

Republika Srpska

Vlada Srpske usmjerila milione za razvoj poljoprivrede i sela

5 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Egzodus sarajevskih Srba - egzodus identiteta jednog naroda

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner