Vozači pozvani na oprez: Od ponedjeljka aktivnosti na auto-putu Banjaluka-Gradiška

Izvor:

Agencije

20.02.2026

12:11

Komentari:

0
Foto: ATV

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka, poddionica Mahovljanska petlja-Glamočani, od ponedjeljka, 23. februara, obavljaće se petnaestodnevno geodetsko snimanje terena radi što kvalitetnije pripreme projekta rehabilitacije kolovoza, saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

Vozačima se skreće pažnja na dodatni oprez pri vožnji, prvenstveno na dionici gdje će se izvoditi radovi, te da se pridržavaju promjenjive saobraćajne signalizacije i brzinu kretanja prilagode stanju na putu u periodu izvođenja radova.

"Za potrebe izrade dokumentacije potrebno je obaviti analizu i snimanje postojeće kolovozne konstrukcije, te utvrditi potencijalne nedostatke", ističe se u saopštenju.

Prvo se snima stanje vozne i zaustavne trake u jednom smjeru, na cijeloj dionici, na pravcu od Banjaluke do Gradiške. Nakon toga, nastavlja se sa snimanjem preticajne saobraćajne trake, u jednom smjeru, na cijeloj dionici, pravac Banjaluka-Gradiška.

Isti postupak se nastavlja i sa saobraćajnim trakama u drugom smjeru, odnosno Gradiška-Banjaluka.

