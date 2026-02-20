Logo
Large banner

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Vatrogasci sijeku vozilo da bi izvukli tijelo

Izvor:

Telegraf

20.02.2026

13:18

Komentari:

0
Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело
Foto: ATV

Tokom prijepodnevnih sati na magistralnom putu Prijepolje prema Velikoj Župi u mjestu Suvodo došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je prema prvim nezvaničnim informacijama jedna osoba izgubila život.

- Automobil je potpuno smrskan, vatrogasci sijeku vozilo kako bi izvukli vozača - kaže za RINU jedan od očevidaca.

banana

Zdravlje

Velika zabluda o bananama mogla bi vas koštati zdravlja

Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta odvija se otežano.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Prijepolje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

пруга илустрација

Ekonomija

Poskupljuje željeznički prevoz: Ukidaju se i povlastice

2 h

0
Серијски убица хара регионом? Испитује се веза са другим злочинима

Region

Serijski ubica hara regionom? Ispituje se veza sa drugim zločinima

2 h

0
Зашто није препоручљиво куповати већ исјечен хљеб?

Savjeti

Zašto nije preporučljivo kupovati već isječen hljeb?

2 h

1
Донесена наредба: Без истраге о вртићу у Пелагићеву

Gradovi i opštine

Donesena naredba: Bez istrage o vrtiću u Pelagićevu

2 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Akcija Smagler: Hrvatska izručila Borisa Radovanovića BiH

2 h

0
Маскирани нападачи претукли функционера

Hronika

Maskirani napadači pretukli funkcionera

3 h

0
Четири године био у бјекству - ухапшен у БиХ

Hronika

Četiri godine bio u bjekstvu - uhapšen u BiH

4 h

0
Заказано ново суђење Александру Џомбићу

Hronika

Zakazano novo suđenje Aleksandru Džombiću

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner