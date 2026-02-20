Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Vatrogasci sijeku vozilo da bi izvukli tijelo

Izvor:
Telegraf
20.02.2026
13:18
Komentari:0
Tokom prijepodnevnih sati na magistralnom putu Prijepolje prema Velikoj Župi u mjestu Suvodo došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je prema prvim nezvaničnim informacijama jedna osoba izgubila život.
- Automobil je potpuno smrskan, vatrogasci sijeku vozilo kako bi izvukli vozača - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta odvija se otežano.
