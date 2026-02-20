Logo
Svjedok otkrio šta je prethodilo potjeri u kojoj je poginuo policajac

20.02.2026

Свједок открио шта је претходило потјери у којој је погинуо полицајац

U Okružnom sudu u Banjaluci nastavljeno je suđenje policajcu Aleksandru Vukoviću optuženom da je, tokom potjere za odbjeglim vozačem, službenim vozilom izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo njegov kolega Miodrag Savić.

S njima u vozilu je bio i treći policajac Rastko Crljić koji je pred sudom ispričao da je odluka o tome da se odbjegli ”pasat” mora stići donesena tokom potjere, te da su se s time složili i optuženi Vuković i stradali Savić.

Crljić je sjedio na zadnjem sjedištu i kaže da su tog dana obavljali redovnu kontrolu saobraćaja na raskrsnici kod Tržnog centra ”Kort” u banjalučkom naselju Derviši. Tada su uočili ”pasat” koji se nepropisno polukružno okrenuo na raskrsnici.

”U tom trenutku pristiglo je drugo vozilo koje se nakratko zaustavilo pored ”pasata” i izgledalo je kao da su vozači nešto razmijenili kroz prozore. Zatim je ”pasat” naglo krenuo prema gradu i krenuli smo za njim kako bi ga kontrolisali”, rekao je Crljić.

On kaže da su na službenom vozilu upalili rotaciju i sirenu, te da su Vuković i Savić pričali da treba da sustignu ”pasata”.

”Miodrag je rekao: ”Moramo ga stići” i Vuković se s tim složio. Taj ”pasat” je išao brzo. Samog sudara se ne sjećam i znam samo da se probudio u bolnici”, rekao je Crljić.

On nije tražio krivično gonjenje Vukovića, niti je isplatu odštete. Smatra da su ”samo radili svoj posao” i da je to bila nesreća, koju niko nije želio...

policija udes lazarevo

Hronika

Tragična potjera: Policajac optužen za nesreću u kojoj je poginuo njegov kolega

Na pitanja suda pojasnio je da u policiji nemaju posebnu obuku za vožnju automobila u potjerama i pojasnio da je odbjegli vozač tek kasnije identifikovan i da se radilo o Đorđu Milijašu.

Prema optužnici Vuković je tokom potjere prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i udario u ”golfa” kojim je upravljao civil Marko Vujmilović, da bi se potom odbio i udario u stub ulične rasvjete usljed čega je poginuo Savić.

Vozač ”golfa” Vujmilović u sudaru je zadobio teške povrede opasne po život. Pred sudom je ispričao da je kobne večeri odvezao kolegu i krenuo kući prema Trapistima. Nesreće se, ni dan danas, ne sjeća, ali mu je poznato da se zaustavio na semaforu kod ”Jajčevića”. On je tražio 23.000 KM odštete za troškove liječenja i za sve što je pretrpio.

”I dan danas imam posljedice. Dva mjeseca nakon nesreće imao sam i infarkt i dugo sam se liječio. Optuženi mi se nikada nije obratio. Da jeste drugačije bih postupio”, rekao je, između ostalog, Vujmilović.

Porodica stradalog policajaca tražila je 80.000 KM odštete, a njegov otac u sudu je rekao da ostaje kod odštetnog zahtjeva. Naveo je da o nesreći ne zna ništa i da ga je policija obavijestila o smrti sina. I on je naglasio da ih optuženi Vuković nije kontaktirao od trenutka nesreće.

Inače, Vuković je ranije sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice i pristao da bude osuđen na godinu zatvora i jednogodišnju zabranu upravljanja vozilom. Međutim, nagodbu je odbilo sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Siniša Marković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

