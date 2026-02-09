Logo
Detalji kobne nesreće u Banjaluci: Sud odbio sporazum o priznanju krivice, porodica traži 80.000 KM

Glas Srpske

09.02.2026

07:33

Детаљи кобне несреће у Бањалуци: Суд одбио споразум о признању кривице, породица тражи 80.000 КМ

Vijeće banjalučkog Okružnog suda odbacilo je sporazum o priznanju krivice kojim je bilo predviđeno da optuženi Aleksandar Vuković (32) iz Banjaluke bude osuđen na godinu zatvora jer je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je tokom policijske potjere došlo do sudara i pogibije njegovog kolege Miodraga Savića (27) i povređivanja još dvije osobe.

Sporazumom je bila predviđena i jednogodišnja zabrana upravljanja vozilom i oduzimanje vozačke dozvole na taj period.

миодраг савић

- Odluka je bila teška i vijeće je dugo razmatralo sve okolnosti. Kazna je maksimalno ublažena i sud smatra da ne postoje posebno olakšavajuće okolnosti koje bi to opravdale - pojasnio je predsjednik sudskog vijeća sudija Siniša Marković.

Sporazumu se protivila i porodica pokojnog Savića, kao i oštećeni Marko Vujmilović.

Sudija Marković je istakao da razlog za odbijanje nagodbe nije njihovo protivljenje. Pojasnio je da iz dokaza u sudskom spisu ne proizlazi opravdanost dogovorene kazne.

Kobna nesreća, za koju je optužen Vuković, desila se 8. juna 2024. godine u ranim jutarnjim časovima u banjalučkom naselju Lazarevo, na raskrsnici Bulevara Milutina Milankovića i ulice Knjaza Miloša.

Optužnica i krivično djelo Aleksandra Vukovića

Kako je navedeno u optužnici Vuković, koji je u to vrijeme bio policajac, upravljao je službenim vozilom "škoda oktavija", vlasništvo MUP-a RS i kretao se nepropisnom brzinom te se nije zaustavio na crveno svjetlo na semaforu.

- Vozio je iz Zalužana prema naselju Rebrovac brzinom od 76,5 km/čas u naseljenom mjestu, gdje je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/čas. Na vozilu je bila uključena plava svjetlosna signalizacija i optuženi je pokušavao da stigne vozilo "pasat". Međutim, nije zaustavio vozilo, iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, a bio je svjestan da ulaskom u raskrsnicu protivno izričitoj zabrani može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život na šta je pristao - piše u optužnici.

Dodato je da je prilikom prolaska kroz raskrsnicu policijskim vozilom udario u vozilo "golf", kojim je upravljao Marko Vujmilović (25), a potom je udario u metalni stub semafora, gdje se i zaustavio.

- Usljed toga je saputnik u njegovom vozilu Miodrag Savić zadobio teške tjelesne povrede, koje su dovele do smrtnog ishoda na licu mjesta. Saputnik u istom vozilu Rastko Crljić zadobio je laku tjelesnu povredu, dok je Marko Vujmilović zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život - istaknuto je u optužnici.

ODŠTETA

Porodica nastradalog Miodraga Savića zatražila je odštetu od ukupno 80.000 KM, kao i odštetu za troškove izgradnje spomenika. Savićev otac Dragan istakao je da traže po 20.000 maraka za njega, Miodragovu majku Radmilu i sestre Danijelu Vržina i Ilijanu Rađević.

Istakao je da je kazna od godinu dana mizerna i neprihvatljiva te da optuženi nikada sa njima nije kontaktirao i izjavio im saučešće. Ilijana Rađević je istakla da njima ništa neće vratiti brata, ali kazna od godine je premala i uvredljiva. Zamjerila je optuženom što sa njima nije lično kontaktirao. Rekla je da je čula da je pokušao preko kolege da sa njima stupi u kontakt, ali oni nisu bili spremni za susret.

(Glas Srpske)

Miodrag Savić

Aleksandar Vuković

udes

Banjaluka

Saobraćajna nesreća

