Tuča u Prijedoru: Flašama razbio vitrinu pa dobio stolicu u glavu, obojica optuženi

08.02.2026

18:36

Туча у Приједору: Флашама разбио витрину па добио столицу у главу, обојица оптужени
Foto: Pexels.com

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv Dž.A. i K.K. iz ovog grada zbog sukoba u prijedorskom lokalu kada je D.Ž. oštetio inventar lokala, a K.K. ga udario stolicom.

Optužnicu protiv njih potvrdio je sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Prijedoru.

Dž.A. terete zbog krivičnog djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240, stav 1. Krivičnog zakonika RS na štetu K.K., a K.K. da je učinio krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu Dž.A.

Kako se navodi u optužnici, sve se desilo 20. juna 2022. godine, u Prijedoru, u lokalu koji je u vlasništvu K.K.

"Nakon što je konobar odbio da mu posluži piće, Dž.A. je bacio dvije prazne staklene pivske flaše na izloženu vitrinu iza šanka navedenog ugostiteljskog objekta na kojoj su bila poslagana alkoholna pića, razbio piće i oštetio inventar staklo na ukrasnoj vitrini", navodi se u saopštenju.

Na taj način oštećenom K.K. prouzrokovao je materijalnu štetu u novčanom iznosu od oko 1.500 KM.

Sa druge strane, optužnica K.K. tereti da je isti dan, na istom mjestu, nakon što je Dž.A. prouzrokovao oštećenja, napao Dž.A.

"Svjestan da će na taj način oštećenog teško povrijediti, a što je htio, izrevoltiran ponašanjem oštećenog D.A., uzeo je barsku stolicu koja se nalazila pored Dž.A. te navedenom stolicom udario Dž.A. u predjelu glave", navodi se u optužnici.

Dodaje se da ga je zatim udario i nogom u predjelu prsa.

"Time je Dž.A., pod tačkom 1. optužnice učinio krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvar, a K. K. pod tačkom 2. optužnice učinio je krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu oštećenog Dž.A.", piše u optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

(Nezavisne)

Prijedor

Tuča

