Slučajno postali brutalno bogati: Greškom im uplatili milijarde

Izvor:

ATV

08.02.2026

18:19

Случајно постали брутално богати: Грешком им уплатили милијарде

Južnokorejska platforma za trgovinu kriptovalutama greškom je poklonila kupcima bitkoine vrijedne više od 40 milijardi dolara, nakratko ih učinivši multimilionerima, preneo je BBC.

Berza je planirala da kupcima pokloni malu novčanu nagradu od po 2.000 vona (1,37 dolara), ali im je umjesto toga u petak dala 2.000 bitkoina.

egzum

Košarka

Ljubimac Grobara dobio otkaz u NBA: Dante Egzum je slobodan igrač

Platforma Bithamb se izvinila zbog greške, dodajući da je brzo shvatila previd i povratila skoro sve nedostajuće tokene.

Istovremeno, platforma je saopštila da je u roku od 35 minuta nakon greške ograničila trgovanje i povlačenje sredstava za 695 kupaca kojima su poklonjeni bitkoini.

Kompanija je saopštila da je povratila 99,7 odsto bitkoina koji su pogrešno poslati.

"Želimo da bude jasno da ovo pitanje nema nikakve veze sa spoljnim hakovanjem ili kršenjem bezbjednosti, kao i da nema problema sa bezbjednošću sistema ili upravljanjem imovinom kupaca", saopštio je Bithamb.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von u stabilnom stanju

Južnokorejsko finansijsko regulatorno tijelo je na hitnom sastanku saopštilo da će ispitati incident.

Svaki znak nezakonite aktivnosti podstaći će formalne istrage, saopštila je Služba za finansijsku kontrolu (FSS).

Kompanija Bithamb je navela da će poboljšati sisteme verifikacije i uvesti vještačku inteligenciju za otkrivanje abnormalnih transakcija.

