Potvrđeno za ATV: Karan pobijedio u Hercegovini!

08.02.2026
Kandidat SNSD-a na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio je na biračkim mjestima u Hercegovini na kojim se opet glasalo.
Kako je rečeno za ATV u opštinskim izbornim komisijama, Karan je pobijedio na biračkim mjestima u Nevesinju, Gacku i Bileći.
Rezultati izbora u Hercegovini.— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) February 8, 2026
Biograd, Nevesinje
Siniša Karan 132
Branko Blanuša 57
Brljevo, Gacko
Siniša Karan 83
Branko Blanuša 64
Vranjska, Bileća
Siniša Karan 31
Branko Blanuša18
