Potvrđeno za ATV: Karan pobijedio u Hercegovini!

Kandidat SNSD-a na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio je na biračkim mjestima u Hercegovini na kojim se opet glasalo.

Kako je rečeno za ATV u opštinskim izbornim komisijama, Karan je pobijedio na biračkim mjestima u Nevesinju, Gacku i Bileći.

Rezultati izbora u Hercegovini.



Rezultati izbora u Hercegovini

Biograd, Nevesinje

Siniša Karan 132

Branko Blanuša 57

Brljevo, Gacko

Siniša Karan 83

Branko Blanuša 64

Vranjska, Bileća

Siniša Karan 31

Branko Blanuša18