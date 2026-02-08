Logo
Potvrđeno za ATV: Karan pobijedio u Hercegovini!

Izvor:

ATV

08.02.2026

19:51

Komentari:

4
Синиша Каран на гласању
Foto: ATV BL

Kandidat SNSD-a na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio je na biračkim mjestima u Hercegovini na kojim se opet glasalo.

Kako je rečeno za ATV u opštinskim izbornim komisijama, Karan je pobijedio na biračkim mjestima u Nevesinju, Gacku i Bileći.

Rezultati izbora u Hercegovini

Biograd, Nevesinje

Siniša Karan 132

Branko Blanuša 57

Brljevo, Gacko

Siniša Karan 83

Branko Blanuša 64

Vranjska, Bileća

Siniša Karan 31

Branko Blanuša18

Tagovi:

rezultati ponovljenih izbora

Ponovljeni prijevremeni izbori

Siniša Karan

Branko Blanuša

