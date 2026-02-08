Kolika je izlaznost na ponovljenim izborima

Birališta širom Republike Srpske, na kojem su građani birali predsjednika, su zatvorena u 19 časova, a sa terena stižu rezultati o izlaznosti.

Izbori su, podsjetimo, ponovljeni na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Banjaluka

Na biračkom mjestu u banjalučkom naselju Šargovac na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasala su 192 od upisanih 539 birača ili 35,6 odsto, izjavio je večeras Srni predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

Malinić je naveo da je biralište zatvoreno u 19 časova, te nije bilo problema u izbornom procesu.

Gacko

Biračko mjesto Brljevo u Gacku na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je zatvoreno, a od upisanih 230 birača glasalo je 147 ili 63,91 odsto, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/.

U OIK-u navode da je izborni dan protekao uredno, bez problema.

Stanari

U Stanarima je na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 30,91 odsto birača, rekli su u Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK). Pravo glasa je iskoristilo 68 građana od 220 upisanih u birački spisak.

U Stanarima su izbori ponovljeni na jednom biračkom mjestu u Mitrovićima, koje je zatvoreno u 19 časova, javlja Srna.

Lopare

Izborni dan završen je mirno i bez problema na biračkom mjestu Koretaši u opštini Lopare, gdje je na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 113 od 259 upisanih birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Davor Vićić.

On kaže da je današnja izlaznost od 43,63 odsto na ponovljenim izborima veća nego na redovnim održanim lani u novembru.

Vićić je naveo da nije bilo prigovora OIK-u na izborni proces.

Ugljevik

Na biračkom mjestu Prigradsko u Ugljeviku izlaznost građana na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je 54,7 odsto, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Nermina Ahmetović.

Ona kaže da je izborni dan protekao bez problema i bez prigovora OIK-u.

Na jednom biračkom mjestu gdje su u Ugljeviku ponovljeni izbori upisano je 936 birača.

Milići

Na oba biračka mjesta u opštini Milići na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske danas je glasalo više od 50 odsto birača, podaci su Opštinske izborne komisije /OIK/.

Izbori su ponovljeni na biračkim mjestima Koprivno, gdje su glasala 84 birača ili 53,50 odsto od ukupno 160 ljudi sa pravom glasa, te Dubički Most, gdje je glasalo 417 građana ili 52 odsto od 850 upisanih u birački spisak.

Predsjednik OIK-a Mirko Savić rekao je Srni da su izbori protekli mirno, te da se preliminarni, nezvanični rezultati sa ova dva biračka mjesta očekuju oko 20.00 časova.

Tokom izbornog procesa nije bilo nepravilnosti ni pritužbi.

Osmaci

Do 19.00 časova u opštini Osmaci na biralište za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske glasalo je 347 biraača ili 50,95 odsto od ukupnog broja birača na ovom biračkom mjestu, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Osmaci Vlado Kapur.

Kapur je rekao da je glasačko mjesto zatvoreno u 19.00 časova i dodao da su izbori protekli u najboljem redu.

On je podsjetio da su, prema odluci CIK-a, od šest biračkih mjesta, izbori ponovljeni samo na jednom biračkom mjestu, na kojem je pravo glasa imao 681 birač.