Dobojlije opet na biralištima

Glasali su jednom, a sada i drugi put. Dobojlije pomalo i ljute na CiK BiH što opet moraju na birališta. I to na čak 31 biračko mjesto gdje pravo glasa imaju 17.562 birača. Kažu, probudio se ovog jutra i inat. Nije im bilo teško da obave svoju građansku dužnost. Dosta im je da se od Doboja pravi „grad slučaj“.

"Jesam glasao sam i opet ću glasati koga ja smatram. Za ovo kratko vrijeme samo pare se uzimaju. Ako je v.d. predsjednik mogao je biti i osam mjeseci i ne troše se pare bezveze", "Posve teško, mi smo invalidi. Ali eto, građanska dužnost je pa da obavimo. N: Šta očekujete? Ništa, vjerujte ništa. Samo da ispunimo građansku dužnost", "Tek sada prvi put izlazim", "Ništa ne očekujem neke velike promjene, ali valjda će biti bolje", "Bila sam na prethodnim koji su bili, sad kako je CIK objavio da su poništeni pa da se treba ponovo za mjesta gradove koje su objavili. Sad mi ovo nije jasno", kažu građani.

Nije jasno ni Gradskoj izbornoj komisiji kako je CIK BiH noć uoči ponovljenih prijevremenih predsjedničkih izbora razriješila čak četiri predsjednika biračkih odbora u Doboju i njihove zamjenike, te imenovala nove. Kažu, godinama se pokušava napraviti izborna afera u Doboju. Poručuju da od te priče nema ništa i da izborni dan teče bez većih poteškoća. I sve to pod budnim okom posmatrača ne samo iz Doboja, već i iz drugih opština i gradova. GIK je izdao 404 akreditacije.

"Navodno da sad dopušta se posmatračima da priđu na 20 centimetara iznad biračkog odbora i da vrše uvid. Ljudi ne mogu da rade. Nigdje to ne može se dopustiti da dođe na 20 cm, nego da mu se dopusti da posmatra da gleda sav proces i kontroliše, ali na dovoljnoj udaljenosti da mogu birački odbori da normalno rade", kaže Nenad Palksić, predsjednik GIK Doboj.

Prvi prigovor koji je Gradska izborna komisija zaprimila bio je upravo zbog neprmijerenog ponašanja jednog posmatrača u Srednjoškolskom centru. A izlaznost na ponovljenim izborima mogla bi biti i veća nego u novembru prošle godine. Do 15 časova u Doboju je glasalo 46 odsto građana upisanih u birački spisak. A kako su Dobojlije glasale, Gradska izborna komisija mogla bi saopštiti već oko 20 časova.