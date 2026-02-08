Dodik čestitao pobjedu Karanu

08.02.2026
20:16
Komentari:2
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Siniši Karanu pobjedu na izbori.
"Čestitao sam Siniši Karanu pobjedu na izborima!", napisao je Dodik na Iks-u.
Nakon ponovljenih izbora na 136 biračkih mjesta, kandidat SNSD-a Siniša Karan prema prvim informacijama, ostvario je još ubjedljiviju pobjedu.
Čestitao sam Siniši Karanu pobjedu na izborima! pic.twitter.com/FBTi9y2APF— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 8, 2026
