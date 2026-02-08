Logo
Dodik čestitao pobjedu Karanu

08.02.2026

20:16

Додик честитао побједу Карану
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Siniši Karanu pobjedu na izbori.

"Čestitao sam Siniši Karanu pobjedu na izborima!", napisao je Dodik na Iks-u.

Nakon ponovljenih izbora na 136 biračkih mjesta, kandidat SNSD-a Siniša Karan prema prvim informacijama, ostvario je još ubjedljiviju pobjedu.

