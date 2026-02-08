Logo
Prebrojani Stanari: Podršku građana dobio Karan

08.02.2026

20:01

Komentari:

0
Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран
Foto: Banjaluka.net/aleksandarstupar

Kandidat SNSD-a Siniša Karan na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske dobio je najviše glasova na biračkom mjestu Mitrovići u Stanarima, rečeno je Srni iz Opštinske izborne komisije /OIK/.

Karan je osvojio podršku 37 birača, a kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 31 glas.

Za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u Stanarima na biračkom mjestu Mitrovići upisano je 220 birača, od kojih je 30,91 odsto glasalo.

Pravo glasa danas je iskoristilo 68 građana.

