Prebrojani Stanari: Podršku građana dobio Karan

08.02.2026
20:01
Komentari:0
Kandidat SNSD-a Siniša Karan na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske dobio je najviše glasova na biračkom mjestu Mitrovići u Stanarima, rečeno je Srni iz Opštinske izborne komisije /OIK/.
Karan je osvojio podršku 37 birača, a kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 31 glas.
Za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u Stanarima na biračkom mjestu Mitrovići upisano je 220 birača, od kojih je 30,91 odsto glasalo.
Pravo glasa danas je iskoristilo 68 građana.
