Kako je opozicija prošla na jedinom glasačkom mjestu u Banjaluci

Na jedinom biračkom mjestu u Banjaluci na kojem su ponovljeni vanredni izbori za predsjednika Republike Srpske opozicija i CIK su sami sebi skočili u stomak.

Kandidat SNSD-a Siniša Karan je preokrenuo rezultat u odnosu na kandidata SDS-a Branka Blanušu.

Naime, 21. novembra prošle godine Blanuša je imao 27 glasova više, dok mu je sada podršku u odnosu na Blanušu dalo 69 glasača više.

Da pojasnimo, 21. novembra na ovo biračko mjesto izašlo je 153 birača, a tada je Blanuša dobio 87, a Karan 60 glasova.

U nedjelju, 8. februara, izlaznost je bila veća baš kao i pobjeda SNSD-ovog kandidata. Pravo glasa je ostvarilo 192 birača, a za Karana je bilo 128, dok je Blanuša dobio 59 glasova.