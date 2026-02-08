Logo
Preokreti na brojnim mjestima: Blanuša gubi tamo gdje je pobijedio u novembru

08.02.2026

Преокрети на бројним мјестима: Блануша губи тамо гдје је побиједио у новембру
Foto: ATV

Ponavljanje prijevremenih izbora prema prvim informacijama ne ide u prilog SDS-ovom kandidatu Branku Blanuši koji gubi na mjestima gdje je pobijedio 23. novembra.

U Šargovcu je 23. novembra na ponovljenim prijevremenim izborima glasalo 153 birača. Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 87 glasova, dok je kandidat SNSD-a Siniša Karan imao 60 glasova.

Danas su glasala 192 birača. Blanuša ima 59 glasova, dok je Karan dobio 128 glasova.

Slična situacija je u Gacku gdje je Blanuša 23. novembra osvojio 100 glasova, dok je Karan ima 36. Prema posljednjim informacijama koje je u 19:15 saopštio portparol SNSD-a Radovan Kovačević, Blanuša je dobio 64 glasa, dok je Karan osvojio 83.

U Milićima gdje su izbori ponavljani na dva mjesta, razlika za Karana je 23. novembra bila 86 glasova, a sada je 161 glas.

