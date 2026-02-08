Logo
Maričić: U Banjaluci na jedinom biračkom mjestu gdje su ponovljeni izbori pobijedio Siniša Karan

08.02.2026

19:38

Маричић: У Бањалуци на једином бирачком мјесту гдје су поновљени избори побиједио Синиша Каран
Foto: Ustupljena fotografija

V.d. predsjednik Gradskog odbora SNSD Banjaluka Goran Maričić rekao je da je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan na ponovljenim izborima u Banjaluci na jednom glasačkom mjestu u Šargovcu, pobijedio.

- Ovo predstavlja preokret u odnosu na novembar, kada je kandidat SDS-a upravo na ovom biračkom mjestu ostvario značajnu pobjedu u odnosu na našeg kandidata, odnosno kandidata SNSD - kaže Maričić.

Kaže da ovo predstavlja potvrdu da je Gradski odbor i politika Gradskog odbora SNSD-a na dobrom putu.

- Da smo prepoznali potrebe i interes građana, prije svega i da ta politika će svakako pokušati da napravi bolji i ljepši grad, uspješni, te kvalitetniji život svih građana Banjaluke. Ovom prilikom želim da se zahvalim glasačima, koji su glasali u Šargovcu. I da poručim da nam ovo predstavlja jednu obavezu da budemo još uspješniji i da njihovo povjerenje koje su dali, sigurno ćemo opravdati - naveo je Maričić.

