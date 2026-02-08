Maričić: U Banjaluci na jedinom biračkom mjestu gdje su ponovljeni izbori pobijedio Siniša Karan

V.d. predsjednik Gradskog odbora SNSD Banjaluka Goran Maričić rekao je da je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan na ponovljenim izborima u Banjaluci na jednom glasačkom mjestu u Šargovcu, pobijedio.

- Ovo predstavlja preokret u odnosu na novembar, kada je kandidat SDS-a upravo na ovom biračkom mjestu ostvario značajnu pobjedu u odnosu na našeg kandidata, odnosno kandidata SNSD - kaže Maričić.

Kaže da ovo predstavlja potvrdu da je Gradski odbor i politika Gradskog odbora SNSD-a na dobrom putu.

- Da smo prepoznali potrebe i interes građana, prije svega i da ta politika će svakako pokušati da napravi bolji i ljepši grad, uspješni, te kvalitetniji život svih građana Banjaluke. Ovom prilikom želim da se zahvalim glasačima, koji su glasali u Šargovcu. I da poručim da nam ovo predstavlja jednu obavezu da budemo još uspješniji i da njihovo povjerenje koje su dali, sigurno ćemo opravdati - naveo je Maričić.