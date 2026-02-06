Janković: Ukoliko dobijemo saglasnost Grada, u ponedjeljak nastavak radova u Česmi

Miroslav Janković, direktor Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske", kazao je da ukoliko danas dobiju saglasnost Grada Banjaluka za projektno-plansku dokumentaciju, već u ponedjeljak bi se mogli nastaviti radovi na pristupnim saobraćajnicama mostu u naselju Česma, kako bi se do kraja mjeseca most pustio u funkciju.

Kako je rekao Janković, Vlada Republike Srpske radove na izgradnji mosta povjerila Putevima na upravljanje, iako se ne nalaze na mreži magistralnih i regionalnih puteva.

"Vlada je prepoznala da je to zaista problem, obezbijedila sredstva i JP Putevi su to u predviđenom roku završili. Međutim, kada su radovi završeni uvidjeli smo da pristupne saobraćajnice nisu urađene i Vlada je zadužila Puteve da izgradi i pristupne saobraćajnice. Po tadašnjim informacija koje smo dobili od Grada, rečeno je da je Grad obezbijedio projektno-plansku dokumentaciju i riješio imovinske odnose na obje strane mosta. Odmah smo pristupili radovima i za sedam dana završili sve na desnoj obali, ali smo na lijevoj obali naišli na probleme - snježne padavine koje su onemogućile radove i neusklađenost projektno-planske dokumentacije sa stanjem na terenu", pojasnio je Janković za RTRS.

Dodao je da je urađena dopuna projektno-planske dokumentacije, da su Putevi Srpske dali saglasnost, te da očekuje da i Grad to danas učini.

Kako je kazao Janković, ukupna vrijednost projekta izgradnje mosta i pristupnih saobraćajnica iznositi oko devet miliona KM, kako je dodao Putevi Srpske će tražiti od Vlade da upravljaju saobraćajnicom i mostom kako bi nastavili gradnju saobraćajnice do Vrbanje.