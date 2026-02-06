Bez struje će danas ostati ove banjalučke ulice

Izvor:
Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi naselja Tunjice, Vujinovići, Zalužani i Kuljani struje neće imati od 09:00 do 13:00 časova.
Od 09:00 do 13:00 časova bez struje će ostati dio naselja Tunjice i dijelovi naselja Ciglane br.39, Marije Kiri br. 2, 7 i 12 i Dalmatinska.
Dio naselja Karanovac struje neće imati od 10:00 do 13:00 časova.
Bez struje će ostati dio naselja Racune u periodu od 08:30 do 14:30 časova.
Struje neće imati dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Davida Štrpca, Leskovačka, Natalije Jović, Fruškogorska, Milana Cvijetića, Vida Simurdžića i Tihomira Tihe Damjanovića br. 8. od 09:00 do 14:00 časova.
