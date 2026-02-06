Bez struje će danas ostati ove banjalučke ulice

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Tunjice, Vujinovići, Zalužani i Kuljani struje neće imati od 09:00 do 13:00 časova.

Od 09:00 do 13:00 časova bez struje će ostati dio naselja Tunjice i dijelovi naselja Ciglane br.39, Marije Kiri br. 2, 7 i 12 i Dalmatinska.

Dio naselja Karanovac struje neće imati od 10:00 do 13:00 časova.

Bez struje će ostati dio naselja Racune u periodu od 08:30 do 14:30 časova.

Struje neće imati dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Davida Štrpca, Leskovačka, Natalije Jović, Fruškogorska, Milana Cvijetića, Vida Simurdžića i Tihomira Tihe Damjanovića br. 8. od 09:00 do 14:00 časova.