Ninković: Stanivuković ponovo prekršio zakone i Ustav Srpske

Izvor:

SRNA

05.02.2026

12:04

Предсједник Скупштине града Бањалука.
Foto: ATV

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković izjavio je da je gradonačelnik Draško Stanivuković ponovo prekoračio svoja ovlaštenja, ignorisao zakone i odluke gradske skupštine i sredstva građana dijelio po sopstvenom nahođenju s ciljem lične političke promocije.

Ninković je istakao da je poražavajuće da prvi čovjek grada grubo krši Ustav Republike Srpske i zakone, čije poštovanje mora biti temelj gradske politike.

"Postavlja se pitanje kako sutra kazniti one koji ne poštuju zakone, ukoliko je kršenje zakona praksa gradonačelnika?", naveo je Ninković.

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Neuspjeh - jedini Konakovićev kontinuitet

On smatra da je krajnje vrijeme da se za ovakve postupke snosi odgovornost i posljedice i da nadležne institucije reaguju u skladu sa svojim ovlaštenjima, saopšteno je iz Skupštine grada.

"Skupština grada je spremna da raspravlja o temama iz svoje nadležnosti kako bi u interesu građana donijeli odluke koje su u skladu sa Ustavom i zakonima i na taj način doprinijeli efikasnijem funkcionisanju grada", naveo je Ninković.

Ljubo Ninković

Draško Stanivuković

Banjaluka

