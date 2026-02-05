Ninković: Stanivuković ponovo prekršio zakone i Ustav Srpske

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković izjavio je da je gradonačelnik Draško Stanivuković ponovo prekoračio svoja ovlaštenja, ignorisao zakone i odluke gradske skupštine i sredstva građana dijelio po sopstvenom nahođenju s ciljem lične političke promocije.

Ninković je istakao da je poražavajuće da prvi čovjek grada grubo krši Ustav Republike Srpske i zakone, čije poštovanje mora biti temelj gradske politike.

"Postavlja se pitanje kako sutra kazniti one koji ne poštuju zakone, ukoliko je kršenje zakona praksa gradonačelnika?", naveo je Ninković.

Republika Srpska Košarac: Neuspjeh - jedini Konakovićev kontinuitet

On smatra da je krajnje vrijeme da se za ovakve postupke snosi odgovornost i posljedice i da nadležne institucije reaguju u skladu sa svojim ovlaštenjima, saopšteno je iz Skupštine grada.

"Skupština grada je spremna da raspravlja o temama iz svoje nadležnosti kako bi u interesu građana donijeli odluke koje su u skladu sa Ustavom i zakonima i na taj način doprinijeli efikasnijem funkcionisanju grada", naveo je Ninković.