U Banjaluci sastanak o zaštiti otete crkvene imovine

U Banjaluci će danas biti održan prvi sastanak Interresorne radne grupe koja je formirana sa zadatkom pripreme institucionalnog odgovora Republike Srpske sa ciljem zaštite otete imovine Srpske pravoslavne crkve na području Mostara.

Nakon upisivanja grobalja i crkve u "svojinu države" na djelu je jasan pokušaj otimanja srpske imovine u Federaciji BiH, a samim tim i svođenja Srba u tom entitetu na statističku grešku.

Posljednji primjer je bespravno prepisivanje dijela imovine manastira Zavala na opštinu Ravno.