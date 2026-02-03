Dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode, a ovi bez struje

03.02.2026
09:56
Komentari:0
Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Tako u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Petra Pecije, Šumadijska i Plitvička.
Bez struje ostaju i dijelovi ulica Blagoja Parovića, Grmečka i Jovana Bijelića, od 10:00 do 12:00 časova.
U utorak, 3. februara 2026. godine, biće izvođeni radovi u ulicama Knjaza Miloša (Lazarevo), Jevrejskoj (Centar), Branka Koščice (Kočićev vijenac), Meše Selimovića (Bulevar) i Šargovačkoj (Šargovac), saopštili su iz Vodovoda.
Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Mišinom Hanu, Stričićima i Kolima – Travarima.
