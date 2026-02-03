Logo
Large banner

Dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode, a ovi bez struje

03.02.2026

09:56

Komentari:

0
Дијелови Бањалуке данас остају без воде, а ови без струје
Foto: Pixabay

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Tako u periodu od 09:00 do 14:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Petra Pecije, Šumadijska i Plitvička.

Bez struje ostaju i dijelovi ulica Blagoja Parovića, Grmečka i Jovana Bijelića, od 10:00 do 12:00 časova.

U utorak, 3. februara 2026. godine, biće izvođeni radovi u ulicama Knjaza Miloša (Lazarevo), Jevrejskoj (Centar), Branka Koščice (Kočićev vijenac), Meše Selimovića (Bulevar) i Šargovačkoj (Šargovac), saopštili su iz Vodovoda.

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Mišinom Hanu, Stričićima i Kolima – Travarima.

Podijeli:

Tagovi:

Voda

Struja

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Знате ли када је назив Бањалука први пут поменут и у ком документу

Banja Luka

Znate li kada je naziv Banjaluka prvi put pomenut i u kom dokumentu

2 h

0
Зељковић иницирао изградњу нових "плућа града" између Лауша и Паприковца

Banja Luka

Zeljković inicirao izgradnju novih "pluća grada" između Lauša i Paprikovca

18 h

0
Корморани на Врбасу

Banja Luka

Banjaluka u problemu: Proždrljiva vrsta pustoši Vrbas

23 h

0
Ове бањалучке улице данас остају без струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice danas ostaju bez struje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner