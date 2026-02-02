Logo
Zeljković inicirao izgradnju novih "pluća grada" između Lauša i Paprikovca

02.02.2026

Зељковић иницирао изградњу нових "плућа града" између Лауша и Паприковца

Prostor između banjalučkih naselja Lauš i Paprikovac, gdje je prije više godina probijena nova saobraćajnica preko zone "Ekonomije", mogao bi uskoro dobiti potpuno novu namjenu i to veliki gradski park koji bi tom dijelu grada donio prijeko potrebne zelene površine.

Inicijativu za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za gradski park na ovoj lokaciji pokrenuo je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković, kroz amandmane na budžet grada.

Riječ je o prostoru koji se nalazi uz novu saobraćajnicu i koji predstavlja jednu od rijetkih većih slobodnih površina u ovom dijelu grada, a koja do sada nije bila sistemski uređivana.

Ovaj dio Banjaluke godinama se suočava sa nedostatkom parkova i uređenih javnih površina, pa bi novi park predstavljao važan iskorak ka ravnomjernijem razvoju grada. Planirana zelena zona bila bi namijenjena porodicama, djeci, rekreativcima i svima koji žive u naseljima Lauš, Paprikovac i okolini, gdje su parkovi i uređeni javni prostori do sada bili rijetkost.

Zeljković se u proteklom periodu, osim kroz konkretne infrastrukturne prijedloge, isticao i apelima da se političke tenzije u Banjaluci smire, da skupštinska većina i gradska uprava komuniciraju normalno i rješavaju probleme u interesu građana.

I u vrijeme najžešćih političkih sukoba naglašavao je da se politika u gradu mora “unormaliti“, te da je spreman pružiti ruku saradnje oko svih projekata koji doprinose kvalitetu života Banjalučana.

- Ako već gradimo nove puteve i širimo naselja, moramo paralelno graditi i parkove jer to su nova pluća grada - poruka je koja prati ovu inicijativu.

Sprovođenjem i realizacijom ovog projekta Banjaluka bi u narednom periodu dobila jedan od većih gradskih parkova i prvi ozbiljan parkovski prostor u ovom dijelu grada, čime bi se dodatno unaprijedio kvalitet života stanovnika Lauša, Paprikovca i okolnih naselja.

