Preko interneta prodavao falsifikovanu luksuznu robu: Zgrnuo milione

Izvor:

Telegraf

23.02.2026

18:57

Komentari:

0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici PU u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, u saradnji sa Republičkom tržišnom inspekcijom, podnijeće krivičnu prijavu protiv A.Ć. (48), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neovlaštena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake roba ili usluge i nedozvoljena trgovina.

Prilikom kontrole objekta u Novom Pazaru u vlasništvu osumnjičenog, pronađeno je i oduzeto 379 komada odjeće falsifikovanih zaštićenih robnih marki različitih brendova, čija je vrijednost procijenjena na više od 2.000.000 dinara. Ovu robu prodavao je i putem kurirskih službi.

