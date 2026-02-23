Preko interneta prodavao falsifikovanu luksuznu robu: Zgrnuo milione

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici PU u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, u saradnji sa Republičkom tržišnom inspekcijom, podnijeće krivičnu prijavu protiv A.Ć. (48), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neovlaštena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake roba ili usluge i nedozvoljena trgovina.