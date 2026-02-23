Svađa se pretvorila u krvavi obračun: Izboden muškarac

Izvor:
Telegraf
23.02.2026
16:42
Komentari:0
Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su N. V. zbog sumnje da je u nedjelju uveče u Zemunu nanio povrede A. I. nožem nakon verbalnog i fizičkog sukoba.
Prema prvim informacijama, najprije je izbila rasprava između dvojice muškaraca. Svađa je ubrzo eskalirala u fizički obračun, tokom kojeg je osumnjičeni N. V. potegao nož i zadao udarac A. I. u predjelu ruke.
Povrijeđenom muškarcu je ljekarska pomoć ukazana na licu mjesta od strane ekipe Službe hitne pomoći. Ljekari su konstatovali da je riječ o lakim tjelesnim povredama, nakon čega je pacijent adekvatno zbrinut.
Brzom reakcijom policije, osumnjičeni N. V. je lišen slobode, a kod njega je tom prilikom pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, izvršen napad.
Svijet
Tramp: Ne moram ponovo tražiti odobrenje Kongresa
Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.
Protiv njega je podneta krivična prijava za nanošenje lakih tjelesnih povreda, a istragu o ovom slučaju preuzelo je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti i motive sukoba, prenosi Telegraf.
Najnovije
Najčitanije
19
28
19
24
19
22
19
22
19
21
Trenutno na programu