Tužilaštvo traži produženje pritvora Saši Radiću

Okružno javno tužilaštvu u Bijeljini zatražilo je produženje pritvora Saši Radiću iz Zvornika osumnjičenom za promet droge i oružja, pogodnog za izradu eksplozivnih naprava na daljinsko upravljanje.

Radić je prošli mjesec uhapšen u akciji PU Zvornik kada je kod njega pronađeno 430 grama kokaina i veća količina eksplozivnih materija, za koje se sumnja da je bila namijenjena za kriminalne obračune i likvidacije.

U OJT Bijeljina navode da se Zvorničaninu na teret stavlja da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksploziva.

”Osumnjičeni je neovlašteno u gradu Zvorniku držao supstance, nalik kokainu, i veću količinu oružja i eksplozivnih materija, čije je držanje građanima nije dozvoljeno”, saopštilo je OJT Bijeljina.

Hronika Saša Radić uhapšen sa eksplozivom: Sumnja se da je namijenjen za likvidacije!

Radilo se o tri protivpješadijske nagazne mine, drvena kutija sa četiri upaljača za protivpješadijsku nagaznu minu sa pripadajućim osiguračima, 24 elektične detonatorske kapisle, seadm uređaja sa daljiskim upravljačima za detonaciju eksploziva od kojih je jedan rasklopljen, 51 merak, vagu sa tragovima eksploziva i osam komada plastičnog eksploziva, bruto mase dva kilograma.

Pronađena eksploziv u Zvorniku

”Produženje pritvora je predloženo jer postoji opravdana bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo”, navode u OJT Bijeljina.