U Prištini ponovo osuđen Srbin na 13 godina za navodni ratni zločin

Srbin iz Matičana kod Prištine Duško Arsić osuđen je na ponovljenom suđenju pred Osnovnim sudom u Prištini na 13 godina zatvora za navodni ratni zločin 1999. godine u selu Butovac.
Na današnju presudu Arsić ima pravo žalbe višoj sudskoj instanci.
Arsić je uhapšen 8. decembra 2021. godine na prelazu Jarinje, nakon što je došao da riješi probleme u vezi sa imovinom u svom selu, koju su uzurpirali Albanci.
Na početku suđenja je rekao da je prijava protiv njega za navodne ratne zločine podnesena tri dana nakon što je u septembru 2021. godine podnio tužbu za vraćanje svoje uzurpirane imovine.
- Zaglavio sam u zatvoru zbog svoje zemlje - izjavio je tada Arsić.
Njega je sud u Prištini u februaru 2024. godine osudio takođe na 13 godina zatvora, ali je Apelacioni sud, nakon žalbe odbrane, naložio da suđenje bude ponovljeno, prenosi Kosovo onlajn.
