U Prištini ponovo osuđen Srbin na 13 godina za navodni ratni zločin

SRNA

23.02.2026

15:16

Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Srbin iz Matičana kod Prištine Duško Arsić osuđen je na ponovljenom suđenju pred Osnovnim sudom u Prištini na 13 godina zatvora za navodni ratni zločin 1999. godine u selu Butovac.

Na današnju presudu Arsić ima pravo žalbe višoj sudskoj instanci.

Затвор

Hronika

Pokušao opljačkati supermarket pa pucao na policiju: Đulbegoviću predložen pritvor

Arsić je uhapšen 8. decembra 2021. godine na prelazu Jarinje, nakon što je došao da riješi probleme u vezi sa imovinom u svom selu, koju su uzurpirali Albanci.

Na početku suđenja je rekao da je prijava protiv njega za navodne ratne zločine podnesena tri dana nakon što je u septembru 2021. godine podnio tužbu za vraćanje svoje uzurpirane imovine.

- Zaglavio sam u zatvoru zbog svoje zemlje - izjavio je tada Arsić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Vladislav Jovanović bio veliki prijatelj Republike Srpske

Njega je sud u Prištini u februaru 2024. godine osudio takođe na 13 godina zatvora, ali je Apelacioni sud, nakon žalbe odbrane, naložio da suđenje bude ponovljeno, prenosi Kosovo onlajn.

16

21

Orban: Nećemo popustiti pred ucjenama

16

19

Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

16

13

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

16

11

Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

16

06

Dijete se ugušilo zalogajem hrane

