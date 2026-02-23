Logo
Large banner

U slučaju brutalnog zlostavljanja sina Snežane Đurišić uključena i maloljetnica

Izvor:

Blic

23.02.2026

11:23

Komentari:

0
Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање
Foto: Društvene mreže

Beogradska policija nastavila je sa hapšenjima u slučaju zlostavljanja Marka Gvozdenovića, sina poznate pjevačice narodne muzike.

Nakon dvoje prvobitno osumnjičenih, uhapšena je i maloljetna d‌jevojka.

U nastavku istrage o stravičnom zlostavljanju i mučenju Marka Gvozdenovića, policija u Beogradu uhapsila je u ned‌jelju maloljetnu osobu, N. O., koja se sumnjiči da je direktno učestvovala u izvršenju ovog krivičnog d‌jela.

Optužbe za zlostavljanje i mučenje

Protiv maloljetne N. O. podnijeta je krivična prijava za krivično d‌jelo zlostavljanje i mučenje. Akcija je sprovedena u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom za maloljetnike u Beogradu.

Снежана Ђуришић

Scena

"Popila sam neke tablete, hvala Bogu živ je" Snežana s knedlom u grlu o pretučenom sinu

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, ona nije d‌jelovala sama. Navodi se da je ovo d‌jelo počinila u saučesništvu sa još dvije osobe koje su odranije poznate istražnim organima Z. I. (53) i L. S. (26).

Brutalno postupanje u grupi

Podsjetimo,javnost je ostala zatečena detaljima napada na Gvozdenovića. Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je bila izložena fizičkom i psihičkom maltretiranju, a policija je operativnim radom uspela da identifikuje sve aktere ovog događaja.

Снежана Ђуришић

Scena

Snežana Đurišić se oglasila prvi put nakon što joj je sin pretučen

Hapšenjem maloljetne N. O., krug osumnjičenih za ovaj napad je, prema tvrdnjama izvora bliskih istrazi, zatvoren. Svi osumnjičeni će biti procesuirani u skladu sa zakonom, dok se za maloljetno lice postupak vodi pred posebnim od‌jeljenjem tužilaštva, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tag :

Marko Gvozdenović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Син Снежане Ђуришић напушта земљу?

Scena

Sin Snežane Đurišić napušta zemlju?

3 d

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Zbog ove cifre je teško pretučen sin Snežane Đurišić

3 d

0
Сина Снежане Ђуришић мучили 4 сата замрзнутим месом и флашама

Scena

Sina Snežane Đurišić mučili 4 sata zamrznutim mesom i flašama

4 d

0
Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Scena

Sina Snežane Đurišić tukli 4 sata: Isplivali stravični detalji nasilja nad Markom

5 d

0

Više iz rubrike

Хорор: Александар (56) изгорио у стану, комшије откриле кобну грешку која га је одвела у смрт?

Srbija

Horor: Aleksandar (56) izgorio u stanu, komšije otkrile kobnu grešku koja ga je odvela u smrt?

2 h

0
Молотовљев коктел бачен на ресторан

Srbija

Molotovljev koktel bačen na restoran

4 h

0
Млада српска политичарка изненада преминула, сахрана на њен рођендан

Srbija

Mlada srpska političarka iznenada preminula, sahrana na njen rođendan

5 h

0
Преминуо Мирослав Здравковић, бивши посланик и потпредсједник Скупштине Србије

Srbija

Preminuo Miroslav Zdravković, bivši poslanik i potpredsjednik Skupštine Srbije

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

39

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

12

39

Mišić: Povećanjem plata stvoreni uslovi za unapređenje predškolstva

12

33

Zaharova o vezi Endrua sa Epstinom: U Britaniji vlada "cirkus nakaza"

12

30

Ko je bio "El Menčo": Bivši policajac koji je stvorio najkrvaviji narko-kartel na svijetu

12

24

Bura u Barseloni: Laporta optužen za pranje novca, oglasio se i klub

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner