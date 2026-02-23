U slučaju brutalnog zlostavljanja sina Snežane Đurišić uključena i maloljetnica

Izvor:
Beogradska policija nastavila je sa hapšenjima u slučaju zlostavljanja Marka Gvozdenovića, sina poznate pjevačice narodne muzike.
Nakon dvoje prvobitno osumnjičenih, uhapšena je i maloljetna djevojka.
U nastavku istrage o stravičnom zlostavljanju i mučenju Marka Gvozdenovića, policija u Beogradu uhapsila je u nedjelju maloljetnu osobu, N. O., koja se sumnjiči da je direktno učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela.
Protiv maloljetne N. O. podnijeta je krivična prijava za krivično djelo zlostavljanje i mučenje. Akcija je sprovedena u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom za maloljetnike u Beogradu.
Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, ona nije djelovala sama. Navodi se da je ovo djelo počinila u saučesništvu sa još dvije osobe koje su odranije poznate istražnim organima Z. I. (53) i L. S. (26).
Podsjetimo,javnost je ostala zatečena detaljima napada na Gvozdenovića. Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je bila izložena fizičkom i psihičkom maltretiranju, a policija je operativnim radom uspela da identifikuje sve aktere ovog događaja.
Hapšenjem maloljetne N. O., krug osumnjičenih za ovaj napad je, prema tvrdnjama izvora bliskih istrazi, zatvoren. Svi osumnjičeni će biti procesuirani u skladu sa zakonom, dok se za maloljetno lice postupak vodi pred posebnim odjeljenjem tužilaštva, prenosi Kurir.
