Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

Autor:

Ognjen Matavulj

23.02.2026

12:39

Гордана Вучић и Сања Максимовић, акција ”Ада”
Foto: ATV

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora tržišnim inspektorkama Sanji Maksimović i Gordani Vučić, koje su uhapšene u akciji ”Ada” zbog sumnje da su primile mito, potvrđeno je za ATV.

Nakon saslušanja u tužilaštvu obje su sprovedene u Okružni sud u Banjaluci, gdje će biti održano ročište za razmatranje prijedloga za pritvor.

Tržišne inspektorke uhapšene su u subotu zbog sumnje da su tražile i primile mito od privrednika. U pretresu kod njih je pronađeno i privremeno oduzeto oko 60.000 KM.

Sprovođenje inspektorki uhapšenih u akciji ”Ada”

Bio na skijanju, uhapšen na benzinskoj pumpi

U okviru iste akcije dan kasnije uhapšen je i inspektor za hranu Vladan Marjanović, koji se još nalazi na kriminalističkoj obradi i tokom dana će biti sproveden u tužilaštvo. Nezvanično saznajemo da je Marjanović od jednog privredenika tražio i primio mito. Dio novca je preuzeo neposredno pred hapšenje na jednoj benzinskoj pumpi u Istočnom Sarajevu, gdje je boravio na skijanju.

Sprovođene tržišnih inspektorki

U pretresu nađen veći iznos novca

Akciju "Ada" sproveli su policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva, a po naredbi Okružnog suda u Banjaluci.

Hronika

Oglasio se Inspektorat nakon hapšenja tri tržišna inspektora!

"Uhapšeni su S. M., G. V. i V. M, svi iz Banjaluke, zbog izvršenog krivičnog djela primanje mita. U akciji su izvršeni pretresi lokacija koje koriste S. M. i G. V. i tom prilikom je pronađena i oduzeta veća količina novca i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezi sa predmetnim krivičnim djelom”, saopštio je ranije MUP Republike Srpske.

Hronika

Hapšenje u Banjaluci i Istočnom Sarajevu: "Pali" tržišni inspektori

