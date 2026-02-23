Oglasio se Inspektorat nakon hapšenja tri tržišna inspektora!

Protiv tri inspektora uhapšena zbog sumnje da su primila mito Inspektorat Republike Srpske pokrenuće disciplinski postupak nakon što dobije zvanične informacije od istražnih organa, navode iz Inspektorata.

Iz Inspektorata su saopštili da podržavaju aktivnosti policije i tužilaštva koje se sprovode s ciljem suzbijanja korupcije i kriminala, te da su na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne podatke i informacije o radnom angažovanju uhapšenih.

Istakli su da nema nedodirljivih te su pozvali privredne subjekte i građane koji imaju informacije o nezakonitim radnjama službenika Inspektorata da prijave svaki oblik koruptivnog ponašanja.

Kako ATV nezvanično saznaje, u Banjaluci su uhapšene Sanja Maksimović i Gordana Vučić, a u Istočnom Sarajevu Vladan Marjanović.

Sva uhapšena lica su tržišni inspektori.