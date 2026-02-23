Logo
Uhapšen pedofil koji se nije odazvao na izdržavanje kazne!

Ognjen Matavulj

23.02.2026

10:13

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je D.K., pedofila iz Kostajnice, nakon što se nije odazvao na izdržavanje petogodišnje kazne zatvora po presudi za obljubu nad nemoćnom osobom.

U Sudskoj policiji navode da je bjegunac uhapšen po naredbi Osnovnog suda u Novom Gradu, kojom je traženo da se sprovede na izdržavanje 5-godišnje kazne zatvora.

”Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Prijedor su postupali po naredbi Osnovnog suda u Novom Gradu, kojom je traženo da se D.K sprovede u KPZ Banja Luka na izdržavanje zatvorske kazne, ali traženo lice nije pronađeno na navedenoj adresi. Operativnim radom i u saradnji sa policijskim službenicima PS Kostajnica/ PU Prijedor, došlo se do saznanja o mogućoj novoj adresi, gdje je traženo lice pronađeno i lišeno slobode, a potom sprovedeno i predato u KPZ Banjaluka”, saopštila je Sudska policija RS.

Vrhovni sud RS

Hronika

Monstrumu iz Kostajnice četiri godine zatvora za jezivi slučaj pedofilije!

Kako saznaje ATV D.K. je osuđen za silovanje 9-godišnjeg dječaka i obljubu nad 15-godišnjakom, o čemu je ATV pisao 2024. godine. Oba slučaja otkrivena su 2014. godine, a suđenje je počelo tek 2021. godine zbog promjene nadležnosti suda i tužilaštva.

pedofilija

pedofil

Kostajnica

