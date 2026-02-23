Uhapšen pedofil koji se nije odazvao na izdržavanje kazne!

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je D.K., pedofila iz Kostajnice, nakon što se nije odazvao na izdržavanje petogodišnje kazne zatvora po presudi za obljubu nad nemoćnom osobom.

U Sudskoj policiji navode da je bjegunac uhapšen po naredbi Osnovnog suda u Novom Gradu, kojom je traženo da se sprovede na izdržavanje 5-godišnje kazne zatvora.

”Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Prijedor su postupali po naredbi Osnovnog suda u Novom Gradu, kojom je traženo da se D.K sprovede u KPZ Banja Luka na izdržavanje zatvorske kazne, ali traženo lice nije pronađeno na navedenoj adresi. Operativnim radom i u saradnji sa policijskim službenicima PS Kostajnica/ PU Prijedor, došlo se do saznanja o mogućoj novoj adresi, gdje je traženo lice pronađeno i lišeno slobode, a potom sprovedeno i predato u KPZ Banjaluka”, saopštila je Sudska policija RS.

Kako saznaje ATV D.K. je osuđen za silovanje 9-godišnjeg dječaka i obljubu nad 15-godišnjakom, o čemu je ATV pisao 2024. godine. Oba slučaja otkrivena su 2014. godine, a suđenje je počelo tek 2021. godine zbog promjene nadležnosti suda i tužilaštva.