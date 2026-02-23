Nenad Stojaković više nije trener Partizana. Ono o čemu se pričalo i pisalo posle remija sa Radničkim iz Niša (0:0), dobilo je potvrdu poslije 178. večitog derbija u kom je Crvena zvezda deklasirala klub iz Humske - 3:0.

Nije uprava Partizana želela da nastavi sa Stojakovićem, koji je, čini se, još ranije izgubio poverenje, klub se u ponedjeljak oglasio zvaničnim saopštenjem u kom je potvrđen sporazumni prekid saradnje.

Kap koja je prelila čašu bio je poraz u večitom derbiju u kom je Partizan pao "bez ispaljenog metka".

Ogromna je i očigledna bila razlika u kvalitetu, te su golovi Kostova, Arnautovića i Kataija potpisali presudu Stojakoviću.

Kako su saopštili iz Humske, uloga trenera u narednim utakmicama biće poverena Damiru Čakaru, levonogom bombarderu i legenda crno-belih. Pomoćnik će mu biti Đorđije Ćetković, koji je bio "desna ruka" Stojakoviću.

Partizan je poslije poraza od Crvene zvezde na Marakani ostao četiri boda iza najvećeg rivala koji je napravio veliki korak i ka devetoj uzastopnoj tituli prvaka Srbije.

