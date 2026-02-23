Slaviša Stojanović više nije trener Željezničara, ekipu vodio samo četiri utakmice

Slovenački stručnjak Slaviša Stojanović više nije trener FK Željezničar, potvrdio je glavni investitor Plavih Sanin Mirvić u saopštenju za javnost.

Ova odluka čelnih ljudi tima s Grbavice djeluje kao potpuno logičan slijed okolnosti, s obzirom na dešavanja i rezultate koje pruža ekipa. Do nje je došlo nakon današnjih sastanaka u klubu.

Podsjećamo, Željo nije upisao prvenstvenu pobjedu već 11 utakmica, a od dolaska Stojanovića, dakle krajem decembra, Plavi s Grbavice su u zvaničnim utakmicama upisali samo jednu pobjedu i to u Kupu BiH protiv Slavije.

"Želim obavijestiti vas i javnost da smo nakon otvorenih i korektnih razgovora sa šefom stručnog štaba, Slavišom Stojanovićem, donijeli zajedničku odluku o sporazumnom raskidu saradnje. Zahvaljujemo se gospodinu Stojanoviću na profesionalnom odnosu, uloženom trudu i doprinosu u periodu provedenom u našem Klubu, te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere", naveo je prvi čovjek kluba.

U proljetnom dijelu Wwin lige BiH Željezničar je upisao tri poraza. Prvo su izgubili od Posušja u gostima, a bilo je 1:0.

Zatim posebno bolan i težak bio je poraz na Grbavici od Rudara (0:3), a kulminacija svega je jučerašnji izgubljeni meč protiv Veleža u Mostaru.

Ostaje da se vidi ko će naslijediti Stojanovića na klupi Željezničara.