Slaviša Stojanović novi trener FK Željezničar

29.12.2025

22:50

Славиша Стојановић нови тренер ФК Жељезничар
Foto: FK Željezničar

Novoimenovani Upravni odbor FK Željezničar večeras je održao svoju prvu sjednicu, na kojoj je donesena odluka o imenovanju Slaviše Stojanovića za novog šefa stručnog štaba Kluba.

Stojanović je 56-godišnji trener sa izuzetno bogatim i međunarodnim iskustvom. Tokom dosadašnje karijere predvodio je Domžale, Celje, Koper, Crvenu zvezdu, Lirs, Jataji, Rigu, Levski iz Sofije, kao i reprezentacije Slovenije i Letonije.

Najveće klupske uspjehe ostvario je sa Domžalama, s kojima je dva puta osvajao titulu prvaka Slovenije, dok je sa Crvenom zvezdom stigao do naslova prvaka Srbije.

Novi šef stručnog štaba FK Željezničar biće zvanično predstavljen javnosti na konferenciji za medije.

