Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

Političar Čeda Jovanović, koji se razveo od supruge Jelene, nedavno je potvrdio da živi sa prijateljem Aleksandrom Kosom.

Sada su javnosti pokazali kako provode sunčani dan u Beogradu, a izgleda da su uživali u svakom trenutku, piše Telegraf.

Scena Čeda Jovanović nakon razvoda živi sa Acom Kosom

Aca Kos je snimio Čedu Jovanovića dok se igrao s kućnim ljubimcima, a snimak iz Novog Beograda objavio je na svom Instagram profilu.

Čeda Jovanović i Aca Kos

Čeda Jovanović nije skidao osmijeh s lica dok je uživao na suncu i u dobrom društvu.

Podsjetimo, Čeda Jovanović se gotovo ne odvaja od Ace, koji mu je na Instagramu uputio emotivnu poruku, gdje često dijele zajedničke trenutke.

- Od kada ga poznajem i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on nikad ne odustaje. Sve polomljene noge, ruke, operacije koljena, kičme – sve ga je učinilo jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih, vođena urođenim instinktom i odnosom s ljudima uz koje je živio i svime što je preživio u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas - napisao je Aca Kos u emotivnoj objavi.

- Uprkos svemu borimo se za život u koji vjerujemo… eto, to vam je njegovo - dodao je Kos.