Logo
Large banner

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

29.12.2025

22:15

Komentari:

0
Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно
Foto: Instagram

Političar Čeda Jovanović, koji se razveo od supruge Jelene, nedavno je potvrdio da živi sa prijateljem Aleksandrom Kosom.

Sada su javnosti pokazali kako provode sunčani dan u Beogradu, a izgleda da su uživali u svakom trenutku, piše Telegraf.

Чеда Јовановић

Scena

Čeda Jovanović nakon razvoda živi sa Acom Kosom

Aca Kos je snimio Čedu Jovanovića dok se igrao s kućnim ljubimcima, a snimak iz Novog Beograda objavio je na svom Instagram profilu.

Чеда Јовановић и Аца Кос
Čeda Jovanović i Aca Kos

Čeda Jovanović nije skidao osmijeh s lica dok je uživao na suncu i u dobrom društvu.

Podsjetimo, Čeda Jovanović se gotovo ne odvaja od Ace, koji mu je na Instagramu uputio emotivnu poruku, gdje često dijele zajedničke trenutke.

- Od kada ga poznajem i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on nikad ne odustaje. Sve polomljene noge, ruke, operacije koljena, kičme – sve ga je učinilo jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih, vođena urođenim instinktom i odnosom s ljudima uz koje je živio i svime što je preživio u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas - napisao je Aca Kos u emotivnoj objavi.

- Uprkos svemu borimo se za život u koji vjerujemo… eto, to vam je njegovo - dodao je Kos.

Podijeli:

Tagovi:

Čeda Jovanović

Srbija

Aleksandar Kos

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

Zanimljivosti

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

10 min

0
Црвена звезда добила позив од НБА

Košarka

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

18 min

0
Скандал на свадби: Младожењин друг затражио ову пјесму, млада напустила салу, умало туча!

Zanimljivosti

Skandal na svadbi: Mladoženjin drug zatražio ovu pjesmu, mlada napustila salu, umalo tuča!

35 min

0
Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа

Ostali sportovi

Velika tuga za Entonija Džošuu: Poznat identitet nastradalih osoba

46 min

0

Više iz rubrike

Бијонсе постала милијардерка

Scena

Bijonse postala milijarderka

3 h

0
Бака Прасе завршио у болници

Scena

Baka Prase završio u bolnici

5 h

0
Познато мјесто сахране славне Брижит Бардо

Scena

Poznato mjesto sahrane slavne Brižit Bardo

5 h

0
Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

Scena

Jezivo! Entoni Džošua povrijeđen u nesreći u kojoj su poginule dvije osobe

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

22

17

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

22

15

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

22

10

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

22

02

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner