Crvena zvezda dobila poziv od NBA

29.12.2025

22:02

Црвена звезда добила позив од НБА
Foto: Printscreen/Facebook/Euroleague

Željko Drčelić, predsjednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda, otkrio je da je srpski klub dobio poziv od NBA Evrope.

NBA Evropa, takmičenje koje bi trebalo da parira Evroligi, kreće 2027. godine i trenutno je mnogo detalja o svemu i dalje nepoznato, najprije to koji će klubovi tačno učestvovati.

Drčelić je na novogodišnjem koktelu KK Crvena zvezda dobio i pitanje o učešću u Evroligi, odnosno potencijalnom igranju u NBA Evropi, a odgovor je dodatno zaintrigirao mnoge.

"Mi smo se za licencu borili snažno, pričali smo više puta sa ljudima iz Evrolige. Možemo na duže staze da planiramo kako klub funkcioniše. Ja nas vidim u Evroligi, da budemo ravnopravni članovi Evrolige, da budemo njeni suvlasnici", rekao je Drčelić.

Pa je dodao.

"Imali smo više poziva iz NBA lige, više poziva, ali je nama za sada Evroliga tema broj jedan, videćemo kako će to biti u budućnosti".

Ono što je vrijedno izdvojiti jeste da je Drčelić kazao da je promjena trenera, kao i još neke, povećala budžet tima.

Budžet je trebalo da bude 20-21 milion, ali se to promenilo. Morali smo da promijenimo trenera, da dovedemo Batlera, ali smo se i nekih igrača rešili, tako da je budžet povećan za tri i po, četiri miliona evra. Dobrić se prvi vraća, zatim Rivero, vraća se i Bolomboj, posle i Karter. Mislim da ćemo biti među najboljim timovima u Evropi".

NBA

KK Crvena zvezda

