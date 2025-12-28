Pobjeda za kraj godine: Igokea savladala Borac

Izvor:
ATV
28.12.2025
19:21
Komentari:0
Košarkaši Igokee pobijedili su Borac iz Čačka rezultatom 81:73 u 12. kolu ABA lige.
U teškoj utakmici i tvrdoj do samog kraja, Igosi su uspjeli da na najbolji način spuste zavjesu na 2025. godinu.
Sjajnu utakmicu za goste je odigrao Pavle Nikolić koji je postigao 33 poena.
U ekipi Igokee najefikasniji je bio Pjer Luis sa 15 poena.
Igokea je trenutno na skoru 6-4, dok je Borac na 3-7.
Igokea će prvu utakmicu u 2026. godini odigrati 10. januara protiv Kluža.
