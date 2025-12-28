Logo
Large banner

Pobjeda za kraj godine: Igokea savladala Borac

Izvor:

ATV

28.12.2025

19:21

Komentari:

0
Побједа за крај године: Игокеа савладала Борац
Foto: ATV

Košarkaši Igokee pobijedili su Borac iz Čačka rezultatom 81:73 u 12. kolu ABA lige.

U teškoj utakmici i tvrdoj do samog kraja, Igosi su uspjeli da na najbolji način spuste zavjesu na 2025. godinu.

Sjajnu utakmicu za goste je odigrao Pavle Nikolić koji je postigao 33 poena.

U ekipi Igokee najefikasniji je bio Pjer Luis sa 15 poena.

Igokea je trenutno na skoru 6-4, dok je Borac na 3-7.

Igokea će prvu utakmicu u 2026. godini odigrati 10. januara protiv Kluža.

Podijeli:

Tagovi:

KK Igokea

ABA liga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

Košarka

Jokić opet briljirao – Denver opet izgubio

12 h

0
Податак који јасно показује распад Партизана

Košarka

Podatak koji jasno pokazuje raspad Partizana

22 h

0
АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка

Košarka

ABA Liga: Igokea sutra dočekuje Borac iz Čačka

23 h

0
"Г*вна једна, ј**ем вас у уста сељачка...": Бура у АБА лиги

Košarka

"G*vna jedna, j**em vas u usta seljačka...": Bura u ABA ligi

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

21

HOROR! Muškarac ubio devet osoba, među njima četvoro njegove djece

20

09

Sutra slavimo velikog proroka: Njegove riječi su opomena za sve, a evo šta nikako ne smijete zaboraviti

19

53

Sastanak Zelenskog i Trampa: "Putin je ozbiljan u vezi s mirom"

19

41

Smijenjeni ukrajinski komandanti! Lagali o stanju na frontu, što su Rusi debelo kaznili!

19

35

Materice – majka je najveća svetinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner