Pobjeda za kraj godine: Igokea savladala Borac

Košarkaši Igokee pobijedili su Borac iz Čačka rezultatom 81:73 u 12. kolu ABA lige.

U teškoj utakmici i tvrdoj do samog kraja, Igosi su uspjeli da na najbolji način spuste zavjesu na 2025. godinu.

Sjajnu utakmicu za goste je odigrao Pavle Nikolić koji je postigao 33 poena.

U ekipi Igokee najefikasniji je bio Pjer Luis sa 15 poena.

Igokea je trenutno na skoru 6-4, dok je Borac na 3-7.

Igokea će prvu utakmicu u 2026. godini odigrati 10. januara protiv Kluža.