Podatak koji jasno pokazuje raspad Partizana

Košarkaški klub Partizan ove sezone bilježi težak period, sa nizom neuspjeha koji zabrinjavaju navijače i stručnu javnost.

Iako je tim početkom decembra pod vođstvom privremenog trenera Mirka Ocokoljića ostvario četiri uzastopna trijumfa u svim takmičenjima, sama igra nije ulivala optimizam.

Košarka Ocokoljić ostaje trener Partizana

Nakon toga, usledila su tri ubedljiva poraza u Evroligi – od Virtusa, Žalgirisa i Makabija – pri čemu je meč sa izraelskim timom bio posebno težak, budući da je debitovao novi trener Đoan Penjaroja.

U regionalnom takmičenju, crno-bijeli su u istom periodu pobijedili samo Krku u 11. kolu ABA lige zahvaljujući sjajnoj partiji plejmejkera Dvejna Vašingtona.

Košarka Da li Mirko Ocokoljić ostaje glavni trener? Oglasio se Žarko Paspalj

Trenutna sezona donijela je i zabrinjavajući broj poraza dvocifrenom razlikom – osam takvih utakmica do sada. Za poređenje, prethodne sezone Partizan je do kraja godine zabilježio samo jedan dvocifreni poraz, u gostima protiv Fenerbahčea 1. novembra 2025. godine.

Od sezone 2022/23. pa do danas, crno-bijeli u Evroligi imaju ukupno 20 poraza dvocifrenom razlikom, od čega pet u aktuelnoj sezoni.

Svi porazi Partizana u ovoj sezoni dvocifrenom razlikom:

Dubai – Partizan 89:76 (1. kolo)

Partizan – Pariz 83:101 (6. kolo)

Hapoel Tel Aviv – Partizan 97:84 (7. kolo)

Partizan – Fenerbahče 87:99 (12. kolo)

Panatinaikos – Partizan 91:69 (13. kolo)

Partizan – Virtus 68:86 (16. kolo)

Žalgiris – Partizan 109:68 (17. kolo)

Partizan – Makabi 87:112 (18. kolo)

(b92)