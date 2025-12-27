Blagojević potvrdio da tuži Partizan

Srđan Blagojević, bivši trener fudbalera Partizana, izjavio je da je odlučio da tuži klub nakon što su crno-bijeli jednostrano raskinuli ugovor.

Nakon ispadanja u kupu i poraza od Čukaričkog, Srđan Blagojević je dobio otkaz početkom novembra.

Njegovo mjesto je popunio Nenad Stojaković, koji je tim odveo do jesenje titule u Superligi Srbije. S obzirom na to da je ugovor jednostrano raskinut od strane kluba, a bio je važeći do juna mjeseca, jedina mogućnost i jedina moja opcija da zaštitim svoja prava jeste tužba komisiji za rješavanje sporova FSS – rekao je Blagojević u razgovoru za Sportal i dodao:

“To je redovna i očekivana procedura kod ovakvih dešavanja i u tome nema ništa neobično ni sporno”.

To je novi problem za čelnike tima iz Humske, koji će morati da se pozabave i slučajem Patrika Andradea kojem mora da se isplati 1,3 miliona evra na ime dugovanja kako bi se izbjegla suspenzija FIFA, prenosi Sportal.