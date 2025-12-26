Logo
Umrla legenda francuskog fudbala, godinama je bio u reprezentaciji

Telegraf

26.12.2025

Nekadašnji trener Pari Sen Žermena i dugogodišnji asistent Lorana Blana na mestu selektora Francuske, Žan-Luj Gase preminuo je danas u 72. godini potvrdili su mnogobrojni klubovi iz ove zemlje.

Cijelu svoju igračku karijeru proveo je igrajući za Monpelje, a nakon toga je bio trener. U početku je radio kao trener i pomoćnik u nekoliko klubova, prije nego što je postao saradnik Lorana Blana.

Njihova saradnja počela je u Bordou i donijela je titulu ovom klubu 2009. godine, da bi nakon toga zajedno osvojili Liga kup i Superkup Francuske. Sa njim je potom pored reprezentacije sarađivao i u Pari Sen Žermenu, sve u periodu od 2007. do 2016. godine.

Sa Parižanima je stigao do još tri titule u Ligi 1, tri Liga kupa, dva Kupa i tri Superkupa.

On je 2022. godine sjeo na klupu Obale Slonovače, gdje se dogodila pomalo bizarna priča. U grupnoj fazi njegov tim je bio tek treći i prošao je dalje, ali je Žan-Luj Gase skinut sa pozicije trenera. Zamjenik Emerse Fae je potom poveo tim do titule na AFKON-u.

Prošle sezone vodio je Monpelje i nije uspio da ga spasi ispadanja u niži rang takmičenja.

(Telegraf.rs)

