Dodik: Čestitke Kabiriju na važnom sporazumu koji otvara nove energetske perspektive

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je predsjedniku grupe "M.T. Abraham" Amiru Kabiriju na važnom sporazumu koji otvara nove energetske perspektive i donosi stabilnost razvoju regiona.
Predsjednik grupe "M.T. Abraham" Amir Gros Kabiri i predsjednik "Atlantik si LNG trejda" Aleksandros Eksarhu potpisali su u Vašingtonu Memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuje okvir za dugoročni ugovor o zalihama tečnog prirodnog gasa /LNG/.
Dodik je istakao da je poslovni uspjeh Kabirija potvrda vizije, upornosti i ozbiljnog pristupa strateškim projektima.
"Posebno mi je drago što je Amir Kabiri dokazani prijatelj Republike Srpske i čovjek koji razumije njen potencijal i značaj u regionalnim ekonomskim tokovima. Dobro je što je baš on, uz Republiku Srpsku, napravio još jedan čvrst most saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Dodik na Iksu.
Iz grupe "Abraham" su saopštili da se ovim sporazumom obezbjeđuje stabilna isporuka američkog LNG-a za "Aluminij industriju", podružnicu grupe "M.T. Abraham" i jednog od najvećih proizvođača aluminijuma u Jugoistočnoj Evropi.
LNG isporučivaće kompanija "Venčur global komoditis" putem gasovoda južne gasne interkonekcije, a koristiće se u planiranoj kombinovanoj gasno-parnoj elektrani
"Aluminij industrije".
Istaknuto je da ovo predstavlja najznačajniji projekat zaliha američkim LNG-om u BiH i regionu.
