Dodik o namjerama Šmita: "Riječ je o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi na nivou BiH"

25.02.2026

11:00

Милорад Додик
Foto: ATV

Republika Srpska će adekvatno odgovoriti na želje muslimana da sa Kristijanom Šmitom nametnu tehnologije koje bi se koristile na izborima da bi dobili rezultate koji njima odgovaraju, jer bi time bila dovedena u pitanje ravnopravnost naroda, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

Povodom zahtjeva Šmita koji traži od ministra finansija u Savjetu ministara Srđana Amidžića da obezbijedi 112 miliona KM za uvođenje novih tehnologija u izborni proces, Dodik je rekao je da je mnogo stvari "tu srušeno ali i mnogo stvari dovedeno u pitanje".

- Prije svega ravnopravnost naroda, ako Srbi imaju ravnopravan broj ministara onda ministri odlučuju, ne može da odlučuje njegov zamjenik. I pored činjenice da je donekle skrajnut OHR, ponovo se pojavljuju tumačenja da se preduzimaju mjere o tako opsežnim finansijskim aktivnostima. Oni su razbili tako opsežan finansijski sistem ranijim mjerama kojima su oduzimali novac sa računa BiH koji pripadaju Srpskoj a sada pokušavaju da nam nametnu tehnologije koje bi trebalo da obezbijede izborne rezultate koje njima odgovaraju. I zato je takva žurba - naglasio je Dodik.

Kakao je rekao, "riječ je o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi na novu BiH".

- Vidimo da taj smrad Šmit ne miruje i pokušava da i dalje nameće odluke. To je prevršilo svaku mjeru. Muslimani će prihvatiti takvo postupanje. Oni su razbili finansijski sistem ranijim mjerama koje su poduzimali vezano za oduzimanje novca sa računa koji pripada Republici Srpskoj - podsjetio je Dodik.

Neprihvatljivo je, dodao je, da se zaobilazi ministar u odlučivanju, istakavši da je riječ o antiustavnom djelovanju.

- To su kriminalci i lopovi a Šmit dobija platu od 25.000. Problem su i zemlje koje to finansiraju - istakao je Dodik.

Osvrnuo se i na ulogu sudije Suda BiH Sene Uzunović koja je donijela presudu u slučaju protiv predsjednika Republike Srpske, te ukazao da nastavlja kažnjavanje Srba koji dovode u pitanje tu presudu, jer se osjeća uznemireno zbog komentara koji su uslijedili.

- Ona je uznemirena. Vjerovatno zbog nekih ratnih zločina koje nije presudila kao što je onaj u Bradini. Presudila je godinu dana čovjeka što je samo nešto napisao. S kim mi živimo i šta čekamo ovdje - upitao je Dodik.

Upozorio je da će takvim postupanjem presuditi sve u Republici Srpskoj i da se javnost mora osvijestiti.

- Čovjek je napisao da su dirnuli u osinjak i dobio je za to godinu dana zatvora. Prije nekoliko dana čovjek je digao tri prsta i dobio tri godine zatvora. U takvoj zemlji živimo. Išli su prvo na mene i sada to rade pojedincima koji nisu toliko društveni eksponirani - rekao je Dodik.

On je ocijenio da je Republika Srpska treba da nađe način na koji će se odbraniti jer napravljena omča za njeno gušenje.

Милорад Додик

Republika Srpska

