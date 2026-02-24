Logo
Policajac FUP-a promoviše gazije i šehide, a ministar Isak mu pruža podršku

24.02.2026

22:26

Рамо Исак
Foto: Printscreen

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i v.d. direktora Federalne uprave policije Aldin Sinanović juče su u službenoj posjeti primili profesionalnog boksera Aliju Tucaka, zaposlenog u FUP-u, te mu pružili punu podršku pred predstojeću borbu u Italiji 14. marta. I to ne bi bilo sporno da taj isti policajac ne veliča "gazije" i "šehide", te širi antisemitske poruke na društvenim mrežama.

U zvaničnom saopštenju FUP-a naglašava se kako Tucakovi uspjesi "doprinose jačanju promocije Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sportskoj sceni", te da disciplina, posvećenost i profesionalizam koje sport promoviše predstavljaju "temeljne vrijednosti institucije kojoj pripada".

Međutim, na društvenim mrežama Tucak mogu se vidjeti poruke koje ne ulivaju sigurnost pripadnicima drugih naroda sem Bošnjaka. Tako u jednoj objavi može se pronaći snimak na kojem se izgovara sljedeća poruka:

"Musliman ne smije nikog da se boje. Musliman može biti samo gazija ili šehid. I to kad znaju naši dušmani, ima da drhte. Nego mi se stalno udvaramo njima. Da li ćemo biti gazije ili šehidi".

Radi se o klasičnoj radikalnoj retorici koja dijeli ljude na "njihove" i "dušmane". A ko su dušmani, može se samo pretpostaviti. Ono što je sigurno, takve poruke u većini evropskih policija dovele bi do hitne suspenzije i disciplinskog postupka zbog širenja govora mržnje i narušavanja ugleda službe.

Pored toga, na profilnoj slici istog policajca nalazi se motiv lava ogrnutog palestinskom zastavom koji u ustima drži pacova sa motivima Izraela. Simbolika koja je jasno antisemitska i huškačka, a koja direktno asocira na dehumanizaciju cijelog naroda.

Alija Tucak

Umjesto da se pokrene unutrašnja kontrola, istraga ili bar javno ograđivanje od takvog sadržaja, vrh Federalnog MUP-a odlučio je da upravo ovog policajca javno pohvali, primi u zvaničnu posjetu i predstavi ga kao uzor "profesionalizma" i promotera države.

Da li je ovo signal da se u federalnoj policiji toleriše radikalna retorika sve dok dolazi iz "pravih" redova? Ili je riječ o klasičnom primjeru politizacije policije i selektivne primjene zakona o zabrani govora mržnje?

/Provjereno/

Ramo Isak

Small banner