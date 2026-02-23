Opet se zatreslo: Serija zemljotresa pogodila BiH

Izvor:
ATV
23.02.2026
Dva zemljotresa jačine četiri i 3,4 stepena Rihtera zabilježena su večeras u Hercegovini, sa epicentrom na području Gruda.
Prema podacima Seizmološke službe Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prvi potres jačine 3,4 stepena osjetio se u 20.35, a drugi od četiri stepena u 20.29 časova.
Građani su na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/ napisali da se potres osjetio u Širokom Brijegu.
