Opet se zatreslo: Serija zemljotresa pogodila BiH

Dva zemljotresa jačine četiri i 3,4 stepena Rihtera zabilježena su večeras u Hercegovini, sa epicentrom na području Gruda.

Prema podacima Seizmološke službe Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prvi potres jačine 3,4 stepena osjetio se u 20.35, a drugi od četiri stepena u 20.29 časova.

Građani su na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/ napisali da se potres osjetio u Širokom Brijegu.