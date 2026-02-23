Logo
Large banner

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

23.02.2026

22:19

Komentari:

0
Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина
Foto: Pixabay

Cijena zlata porasla je danas za dva odsto, na oko oko 5.210 dolara po unci, nakon što je američki predsjednik Donalda Tramp najavio dodatne globalne carine od 15 odsto.

Uticaj trgovinskog protekcionizma i povećanog geopolitičkog rizika podstakla je interesovanje investitora za sigurna utočišta, prenio je Trejding ekonomiks.

Rast vrijednosti plemenitog metala ubrzan je nakon što je Tramp odlučio da uvede globalnu dodatnu tarifu od 15 odsto, što je reakcija na nedavnu presudu Vrhovnog suda o recipročnim tarifama.

Николас Мадуро

Svijet

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

Dodatni stimulans rastu vrijednosti zlata predstavlja završetak velikih praznika u Kini.

Sa prinosom godišnjih američkih državnih obveznica koji se stabilizovao na 4,07 odsto, ovaj plemeniti metal učvrstio je svoju ulogu zaštite od potencijalnog sloma globalne trgovine i regionalne stabilnosti.

Podijeli:

Tagovi :

Zlato

Cijene

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Млијеко

Ekonomija

Megle najavio smanjenje otkupa mlijeka: "Omča oko vrata farmerima"

3 h

0
Хоће ли бити раскинут уговор за стручне послове техничких прегледа у Српској?

Ekonomija

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

5 h

0
Већи рачуни грађанима - више пара у касама електродистрибутивних предузећа

Ekonomija

Veći računi građanima - više para u kasama elektrodistributivnih preduzeća

5 h

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Ekonomija

Velika Britanija ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema SAD

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Kada je pravo vrijeme za sadnju novih biljaka i kako pravilno pripremiti baštu?

22

59

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

22

56

Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

22

49

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

22

49

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner