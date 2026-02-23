Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

Cijena zlata porasla je danas za dva odsto, na oko oko 5.210 dolara po unci, nakon što je američki predsjednik Donalda Tramp najavio dodatne globalne carine od 15 odsto.

Uticaj trgovinskog protekcionizma i povećanog geopolitičkog rizika podstakla je interesovanje investitora za sigurna utočišta, prenio je Trejding ekonomiks.

Rast vrijednosti plemenitog metala ubrzan je nakon što je Tramp odlučio da uvede globalnu dodatnu tarifu od 15 odsto, što je reakcija na nedavnu presudu Vrhovnog suda o recipročnim tarifama.

Svijet Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

Dodatni stimulans rastu vrijednosti zlata predstavlja završetak velikih praznika u Kini.

Sa prinosom godišnjih američkih državnih obveznica koji se stabilizovao na 4,07 odsto, ovaj plemeniti metal učvrstio je svoju ulogu zaštite od potencijalnog sloma globalne trgovine i regionalne stabilnosti.