Velika Britanija ne isključuje mogućnost uzvratnih carina prema SAD

Vlada Velike Britanije ne isključuje mogućnost uvođenja uzvratnih carina Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp uveo carine od 15 odsto na globalnom nivou, saopšteno je danas (23.februara) iz Dauning strita broj 10.

Uprkos tome, vlada Velike Britanije izrazila je nadu da će Vašington poštovati prethodno dogovoreni "preferencijalni sporazum" sa Londonom, prenosi Skaj njuz.

Kako je naveo portparol britanske vlade, pristup te zemlje prema SAD oduvijek je bio pragmatičan, a "razgovori se vode na svim nivoima".

"Industriji ne treba trgovinski rat u kojem obje strane stalno eskaliraju situaciju i zato je naš fokus na konstruktivnom angažovanju sa našim američkim kolegama kako bi se zadržala konkurentska prednost Velike Britanije", rekao je portparol, prenosi Tan‌jug.

Tramp je nakon odluke suda najavio uvođenje globalne carinske tarife od 10 odsto, koju je potom povećao na 15 odsto, što je izazvalo neizvesnost među američkim trgovinskim partnerima i dodatnu ekonomsku turbulenciju.