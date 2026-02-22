Logo
Large banner

Njemački mediji: Pregovara se o puštanju u rad "Sjevernog toka"?

Izvor:

SRNA

22.02.2026

19:31

Komentari:

0
Њемачки медији: Преговара се о пуштању у рад "Сјеверног тока"?

Sjedinjene Države bi mogle da odigraju ključnu ulogu u potencijalnom pokretanju rada gasovoda "Sjeverni tok", piše "Berliner cajtung", pozivajući se na neimenovane izvore.

Isti izvor navodi da bi Vašington mogao ponovo da omogući isporuke ruskog gasa Evropi, uz nastojanje da proširi kontrolu nad energetskom infrastrukturom u regionu.

"Trenutno se vode zatvoreni razgovori o mogućem oživljavanju gasovoda `Severni tok`", dodaje izvor "Berliner cajtunga".

Francuski list "Mond diplomatik" piše da se neformalni kontakti o eventualnom nastavku rada gasovoda odvijaju daleko od međunarodnih institucija.

Teroristički napadi na "Sjeverni tok" i "Sjeverni tok 2" dogodili su se 26. septembra 2022. godine.

Njemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost sabotaže, a rusko tužilaštvo je pokrenulo slučaj međunarodnog terorizma.

Operator "Nord strim AG" je saopštio ranije da je razaranje bilo bez presedana i da je vrijeme remonta bilo nemoguće procijeniti.

Moskva je više puta tražila informacije o eksplozijama, ali ih nikada nije dobila, prenosi "Sputnjik".

Podijeli:

Tagovi :

Sjeverni tok 2

Sjeverni tok

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"

Svijet

Oštra poruka iz AFD-a: Zelenski mora da plati nadoknadu za uništavanje "Sjevernog toka"

4 sedm

0
Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

Svijet

Ukrajinac Serhij K. prekinuo štrajk glađu

3 mj

0
Откривено ко стоји иза саботаже Сјеверног тока 1 и 2?

Svijet

Otkriveno ko stoji iza sabotaže Sjevernog toka 1 i 2?

3 mj

0
Продужен притвор Володимиру З. због напада на Сјеверни ток

Svijet

Produžen pritvor Volodimiru Z. zbog napada na Sjeverni tok

4 mj

0

Više iz rubrike

Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

Ekonomija

Farmeri na mukama: Tržište jaja potresa novi problem

4 h

0
Од продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства скоро 130 милиона КМ

Ekonomija

Od prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva skoro 130 miliona KM

11 h

0
Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

Ekonomija

Njemačka "izgubila" hiljade stranih radnika

1 d

0
Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Ekonomija

Tvrde da su pronašli više od 30.000 tona zlata: Jedno od najvećih nalazišta na svijetu?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Preminuo Vladislav Jovanović

20

50

Pjevač odgađa sve nastupe zbog teške bolesti: "Prošao sam kroz pakao"

20

40

Sutra počinje Vaskršnji post: Traje 48 dana, a ovoga se obavezno treba pridržavati

20

27

Stanković: Možda smo mogli i gol više da damo

20

24

"Igra prestola" dobija nastavak koji objašnjava ko je Ludi kralj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner