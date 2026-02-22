Sjedinjene Države bi mogle da odigraju ključnu ulogu u potencijalnom pokretanju rada gasovoda "Sjeverni tok", piše "Berliner cajtung", pozivajući se na neimenovane izvore.

Isti izvor navodi da bi Vašington mogao ponovo da omogući isporuke ruskog gasa Evropi, uz nastojanje da proširi kontrolu nad energetskom infrastrukturom u regionu.

"Trenutno se vode zatvoreni razgovori o mogućem oživljavanju gasovoda `Severni tok`", dodaje izvor "Berliner cajtunga".

Francuski list "Mond diplomatik" piše da se neformalni kontakti o eventualnom nastavku rada gasovoda odvijaju daleko od međunarodnih institucija.

Teroristički napadi na "Sjeverni tok" i "Sjeverni tok 2" dogodili su se 26. septembra 2022. godine.

Njemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost sabotaže, a rusko tužilaštvo je pokrenulo slučaj međunarodnog terorizma.

Operator "Nord strim AG" je saopštio ranije da je razaranje bilo bez presedana i da je vrijeme remonta bilo nemoguće procijeniti.

Moskva je više puta tražila informacije o eksplozijama, ali ih nikada nije dobila, prenosi "Sputnjik".