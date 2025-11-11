Logo
Ukrajinac Serhij K. prekinuo štrajk glađu

SRNA

11.11.2025

17:36

0
Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу
Foto: Pixabay

Ukrajinac osumnjičen za učešće u eksplozijama na gasovodu "Sjeverni tok" 2022. godine Serhij K. prekinuo je štrajk glađu koji je započeo 31. oktobra nakon što su italijanske vlasti obećale da će poštovati njegova prava, rekao je njegov advokat Nikola Kanestrini.

Kanestrini je rekao da je njegov klijent prekinuo štrajk nakon što je dobio uvjeravanja da će dobiti hranu koja zadovoljava njegove zdravstvene potrebe.

Serhij K. je odbio hranu u znak protesta zbog zatvorskih uslova i zbog, kako je njegov advokat rekao, neuspjeha u obezbjeđivanju odgovarajuće ishrane. Kanestrini je ranije rekao da njegov klijent pati od pankreatitisa i celijakije, kao i da je vegan.

Саботажа Сјеверног тока

BiH

Ukrajinac uhapšen zbog masovnih podvodnih eksplozija: Jedna od najvećih sabotaža u Evropi

Ovaj Ukrajinac je uhapšen u Italiji u avgustu po njemačkoj potjernici i negirao je bilo kakvu ulogu u eksplozijama koje su prekinule isporuku ruskog gasa Evropi.

Apelacioni sud u Bolonji je prošlog mjeseca naredio njegov transfer u Njemačku, do kojeg ostaje u strogo čuvanom zatvoru u Italiji.

јеж тенк

Svijet

Ukrajinci se smijali ruskim “ježevima” pa se pokajali

Niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije iz 2022. godine koje su i Moskva i Zapad opisali kao sabotažu, dok je Ukrajina negirala bilo kakvu umiješanost.

Ukrajinac

Italija

osuđenik

Sjeverni tok

